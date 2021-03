Santa Fe quiere seguir fuerte en casa y acercarse a la punta

Santa Fe, tercero en la tabla de posiciones con 18 puntos, enfrentará al segundo, Deportes Tolima, que tiene 20 y es uno de los dos invictos que quedan en la Liga. El juego completará la segunda jornada de la Liga y pondrá el campeonato al día.

El partido se jugará a partir de las 8:05 de la noche y tendrá señal de Win Sports +.



(Lea también: La eliminatoria sigue en vilo: se aplaza la reunión de Conmebol)



El equipo que dirige Hárold Rivera no quiere perderle el paso al líder de la tabla, Deportivo Cali, el otro que no ha perdido.



El partido será una gran prueba para Santa Fe, que hace 27 encuentros no pierde en Bogotá (su mejor racha en torneos cortos y la segunda mejor de su historia, tras los 30 juegos sin derrotas que encadenó en 1998).

(En otras noticias: Juan Fernando Quintero: vea el debut goleador en el fútbol chino)



Los rojos no marcan muchos goles (llevan nueve en igual número de partidos), pero su rendimiento defensivo es extraordinario, con apenas tres goles recibidos. En este semestre no han recibido goles en casa.



“Importante mantener el arco en cero también, pero me voy con un sinsabor por no haber ganado”, dijo Rivera tras su más reciente presentación en Bogotá, cuando empató 0-0 con Medellín.



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- Sobreviviente de Chapecoense, se salva en otro grave accidente



- Carlo Ancelotti resolvió las dudas sobre James Rodríguez



- Egan Bernal mostró los dientes en el Trofeo de Laigueglia