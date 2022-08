Santa Fe le ganó 2-1 a Patriotas en un partido discreto en el que los goles parecieron salidos de otro partido.



(Así fue el juego: Santa Fe consigue una victoria milagrosa ante Patriotas en El Campín).

Ante las serias dudas que dejó el equipo cardenal, Alfredo Arias respondió en rueda de prensa sobre varios asuntos: el juego, sus preocupaciones y el clásico ante Millonarios, los temas más comentados.

'Somos un equipo en construcción'

Facebook Twitter Linkedin

Alfredo Arias, técnico de Santa Fe Foto: YouTube: Dimayor

El balance de la victoria

​"Jugamos mal, pero teníamos que ganar medio a cero. Teníamos que llegar con confianza para lo que ahora nos importa. No me sorprendió el partido de Patriotas. No digo que mereció perder, pero sí empatar.Nosotros jugamos un partido malo. El primer tiempo fundamentalmente fue muy malo.No jugamos del todo bien como queremos, pero llegamos a ser protagonistas. Ganar de esta forma nos va a fortalecer"



El empuje del equipo

"Santa Fe históricamente ha ganado cuando juega mal. Eso requiere de otros condimentos que ganar jugando bien: el pundonor, el no rendirse. Que después de un penalti, el equipo tenga la fuerza para ir me llena de fe, de Santa Fe".



El funcionamiento del equipo

​"A mí me gustaría ver que mi equipo juegue mejor de tres cuartos para delante. Es decir, crearle problemas al rival, a través del juego, y no lo estamos logrando. Para eso están las decisiones y los análisis que haremos. Hay que ver que podemos hacer para tener más peso ofensivo. En el segundo tiempo funcionamos mucho mejor en el partido de este sábado. Sin patrones, más con impulso y ganas. Somos un equipo en construcción. Estamos en un equipo que debe ganar, que debe estar entre los ocho, pero al que hay que mejorarle el funcionamiento. Tenemos que jugar mejor, sin lugar a dudas".

​

La actualidad de Harold Rivera y Carlos Lizarazo

"Harold tiene una lesión muy fuerte. Tiene que recuperarse con calma. Carlos Lizarazo es tremendo jugador, ojalá lo pueda demostrar aquí en Santa Fe. Le falta fútbol, le falta ritmo, pero está muy bien. Lizarazo quizá pueda estar en el clásico".



¿Se va preocupado por el rendimiento ofensivo?

"A mí me preocupan tantas cosas... pero creo que estamos en crecimiento. Hemos liderado el tema de la posesión de pelota, después está el tema de la creación de jugadas de gol, ahí es donde tenemos que mejorar".



Se viene Millonarios...

Hay mucho por mejorar. ​Vamos a jugar ese partido y vamos a jugar con el alma. Millonarios es el equipo que mejor viene jugando, su técnico es un gran amigo mío. Ojalá el partido sea bueno y nos quedemos con los tres puntos".

Más noticias de deportes

DEPORTES