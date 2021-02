Santa Fe volvió a su casa y ahí sigue siendo muy fuerte

Santa Fe dejó atrás a uno de sus fantasmas, la ida de Michael Rangel, y volvió a mostrar su fortaleza en El Campín, donde hace más de un año no pierde como local. La última derrota fue el 22 de agosto de 2019, contra América.

Ya son 24 los partidos en los que los rojos se van a descansar con puntos en el bolsillo, esta vez, al derrotar 1-0 a Patriotas, que empezó el partido con mucho entusiasmo y se desvaneció con el paso de los minutos.



El único gol del encuentro lo anotó un exjugador de Patriotas, recién llegado a la casa cardenal: Jhon Arias colgó al portero Carlos Mosquera tras controlar un balón dentro del área, luego de un buen centro de Johan Caballero.



Santa Fe, decíamos, dejó atrás el fantasma de la ida de su '9', gracias a su funcionamiento colectivo, con el sacrificio de Jorge Luis Ramos, el hombre que, en el papel, iba como punta de lanza, y con la llegada de los extremos y los laterales. Así logró apagar el impulso de Patriotas, que al comienzo lo había exigido bastante pero que poco a poco se quedó sin aire y sin fútbol, en especial, después de que el DT español Abel Segovia sacó a Santiago Orozco, el mejor jugador de su equipo.



Si el fantasma de Rangel se está yendo, hay otro que, si se descuida, le puede traer dolores de cabeza a Santa Fe: el de los penaltis errados. En el minuto 66, el árbitro Mario Herrera sancionó una supuesta falta de Héctor Solano a Arias, que, al menos en la televisión, no se vio tan clara. Fáiner Torijano cobró duro, pero muy al centro, y ahí llegó el portero Carlos Mosquera, otro de los destacados del juego, para despejar la pelota con su pierna.



Es el segundo penalti que falla Santa Fe este año. Rangel, antes de irse, botó el primero contra Nacional en Medellín, en la primera jornada.



Santa Fe no pasó mayores sobresaltos para aumentar su invicto en casa y seguir metido en el lote de punta. Incluso tuvo un segundo gol, anotado por Daniel Giraldo, en una jugada invalidada por fuera de juego. Al menos para el torneo local, el equipo que dirige Hárold Rivera muestra que tiene con qué pelear.



