Cartón lleno para Santa Fe: triunfo, liderato y récord

Santa Fe le debe mucho a su ataque para estar donde amanece este miércoles, en el primer lugar de la tabla de la Liga. Pero esta vez, también hay un mérito enorme para el portero Leandro Castellanos, que evitó un gol en contra en momentos clave del partido. Los rojos celebran: son líderes tras el 2-0 contra Once Caldas, que deja en 30 partidos si invicto como local, igualando la mejor racha de su historia, en 1998.

En los últimos partidos hay que dividir en dos a Santa Fe para poder analizar su rendimiento. De la mitad hacia atrás, algo pasa. La formación de los rojos se podía recitar de memoria: Castellanos; Arboleda, Torijano, Palacios, Mosquera; Pico y Giraldo. Pero cuando le falta alguna pieza, se siente su ausencia.



Jeison Palacios lleva tres partidos por fuera. En su lugar estuvo Miguel Nazarit, contra Pasto y Envigado, y le fue muy mal, a tal punto de que el DT Hárold Rivera decidió jugársela por Alejandro Moralez, de la casa, bogotano, de 19 años.



La grieta se tapó a medias. Muy temprano, Once Caldas comenzó a exigir a Leandro Castellanos, que fue clave con una triple atajada cuando el partido apenas comenzaba.



El otro análisis de Santa Fe va de la mitad hacia adelante, donde se ha armado una tripleta con muy buenos resultados, entre Sherman Cárdenas, Kelvin Osorio y Jhon Arias.



Y uno de ellos, Osorio, fue el encargado de poner en ventaja a su equipo, con una fórmula que ha sido histórica en el club pero que no había aplicado en las últimas presentaciones, la pelota quieta. Cárdenas mandó la pelota al área y Osorio la mandó de cabeza adentro del arco de Gerardo Ortiz, a los 40 minutos.

El cabezazo de Kelvin Osorio para el primer gol de Santa Fe. Foto: Dimayor - Vizzor Image



Once Caldas, al que su falta de definición no le ha permitido estar más arriba en la tabla pese a que no juega mal, le metió otro susto a Santa Fe empezando el segundo tiempo, cuando Moralez derribó en el área a Marcelino Carreazo. Penalti claro. Allí, Castellanos sacó toda su experiencia y le detuvo el cobro con el pie derecho a David Lemos.



Rivera, primero, decidió refrescar el equipo con la entrada de Johan Caballero y Diego Valdés por Sherman y Ramos, y luego desarmó el tridente ofensivo para meter un volante más de marca, Juan Pedroza.



Las dos opciones que tomó le funcionaron bien: a los 27 de la segunda etapa, Valdés fue solidario y, tras un saque de banda, mandó una pelota atrás, al borde del área, donde llegó Dairon Mosquera para rematar de zurda. Golazo.



Con 25 puntos y mejor diferencia de goles que Equidad, Santa Fe se acuesta como líder. Y aunque podría perder esa posición este miércoles, pues ya dio otro paso muy importante para asegurar la clasificación.



