Santa Fe, por su resurrección en la Liga: recibe al Once Caldas

Independiente Santa Fe no ha logrado ganar en lo corrido de este semeste en la Liga colombiana. Tras la partida de Sanguinetti el equipo comandado por Gerardo Bedoya muestra destellos de recuperación, sin embargo el equipo sigue sumergido en una 'empatitis'. Este domingo enfrentará a Once Caldas en El Campín, la oportunidad perfetar para que los 'cardenales' resuciten en el torneo.

Gerardo Bedoya, entrenador de Santa Fe, le contó a EL TIEMPO, porque les ha costado tanto ganar: "La idea se cambió totalmente, es una idea diferente, lo que a mí me gusta o que trato de inyectarle al grupo. El equipo es más vertical; me gusta la verticalidad, pero también me gusta sostener el balón, desgastar con la pelota. Creo que el equipo ha hecho buen trabajo, buenos partidos".



El entrenador asegura que, en parte, el equipo tiene un problema mental, "Futbolísticamente, el equipo se entrega, lucha, hay jugadores que están creciendo, pero a veces tenemos miedo a equivocarnos, a que nos reprochen, a que de las tribunas lleguen esos murmullos y esas quejas; la presión es parte de mi vida y hay que acostumbrarse con eso".



Finalmente el DT habló sobre las opciones que tiene el equipo, "La cuenta que hago es ganarle a Once Caldas. No hago otras cuentas porque me enloquezco, hay muchos equipos por encima de nosotros. A Once Caldas debemos ganarle, y ganar bien. No me gusta ganar como sea, hay que ganar con argumento y criterio", aseguró Bedoya.

Once Caldas, obligado a ganar visita a Santa Fe

La palabra crisis se le asomó al Once Caldas, después de perder en Manizales contra Pasto por la mínima diferencia, resultado que le significó la cuarta derrota consecutiva de la Liga, lo alejó más del grupo de los ocho y aparte volvió a acercarlo a la zona del descenso.



El panorama negro llevó a los jugadores a respaldar públicamente al técnico Hubert Bodhert, quien en la rueda de prensa de la décima fecha estuvo acompañado del plantel de futbolistas, quienes con la vocería del capitán Andrés Felipe Correa dijeron: “Nosotros somos los únicos que podemos sacar esto adelante”, declaración que da a entender que el espaldarazo no solo será detrás de un escritorio, sino también en la cancha.



La intención de cambio deberá rendir sus primeros frutos frente a Santa Fe, otro necesitado que al igual tiene la obligación de ganar, dadas las flojas presentaciones del capitalino, contexto que expondrá un duelo a muerte con alta producción ofensiva y táctica en las zonas defensivas.



“Yo de los muchachos siempre he tenido respaldo, que han tenido malos partidos, sí, es cierto, eso siempre lo hemos reconocido, pero al interior del grupo no veo pues aspectos negativos como tal y el partido de Santa Fe va ser una final de dos equipos necesitados, de dos equipos que necesitan sumar de tres, el Once que no viene sumando hace varias fechas y que esperamos que este compromiso podamos jugar mejor, estar mucho más sueltos y tener mucha más confianza en lo que pretendemos desarrollar”, dijo Bodhert.



El ‘blanco’ cambiará su módulo, en el cual se destaca las reapariciones de Edwin Velasco, que será el lateral zurdo y David Gómez, defensor que llegará al medio campo como extremo izquierdo.



“Sabemos de que Santa Fe es un equipo muy vertical, pero a ese juego dinámico hay que también ponerle una pausa porque obviamente no hay cuerpo que soporte 90 minutos al mismo ritmo, entonces hay que también tratar de darle tenencia que es lo que a nosotros nos caracteriza”, manifestó Gómez.



A la nómina principal retorna el experimentado central Diego Peralta, que pagó jornada de sanción, y en las últimas horas se confirmó la presencia del atacante Darío Rodríguez, porque Juan José Salcedo, que iba a ser el delantero titular se lesionó en la práctica del jueves. Kevin Londoño y Sebastián Guzmán serán tenidos en cuenta con el grupo de inicialistas.



“Sabemos lo que estamos viviendo, pero hemos venido manejando eso de la mejor manera con ayudas y creo que hay una muy buena disposición para el fin de semana”, comentó Guzmán.



Los cafeteros registran 11 puntos en la tabla de posiciones, por detrás de Equidad y Atlético Bucaramanga, que presentan el mismo puntaje.

Alineaciones probables

Santa Fe: Geovanni Banguera; Victor Giraldo, José Moya, Fainer Torijano, Edwin Herrera; Baldomero Perlaza, Juan Roa, Facundo Güichón; Jhon Velasquez, Brayan Perea, Fabio Burbano.

D.T.: Gerardo Bedoya.



Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; Lewis Ochoa, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Kevin Londoño, Juan David Rodríguez, Sebastián Guzmán y David Gómez; Juan Pablo Nieto; Darío Rodríguez.

D.T.: Hubert Bodhert.





DEPORTES





RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA