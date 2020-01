Sambueza, el guía en el que confía Santa Fe contra Once Caldas

Si hay un jugador que se ha hecho fundamental y determinante en Santa Fe es el volante Fabián Sambueza. Él es el guía, el cerebro, el símbolo del juego ofensivo del equipo, capaz de construir una jugada de gol o de resolverla él mismo. El fútbol del cuadro cardenal este semestre, arrancando este viernes en Manizales contra Once Caldas (8:05 p. m.), girará en torno a él.

Sambueza necesitó menos de seis meses para hacerse querer en Santa Fe. Llegó a mediados del 2019, se lesionó, superó su dolencia física y ya nadie lo paró. Cuando se puso a punto acaparó toda la atención. Por eso, en esta campaña su presencia será clave en las aspiraciones del equipo de Hárold Rivera, que hoy buscará arrancar con pie derecho en la Liga.



Sambueza fue fundamental para la recuperación que tuvo el equipo cardenal en el pasado torneo. Y este semestre ya dejó su sello, con su presentación en el torneo de pretemporada, sobre todo en el partido contra Cali, en el que actuó a un nivel altísimo y marcó un golazo de media distancia. Contra Millonarios, en el amistoso, no le fue tan bien, pero eso no le resta trascendencia al jugador más claro del equipo.



“En la preparación se corrigen muchas cosas. Hay que mejorar porque el equipo ha demostrado que lo puede hacer. Pensamos en ganar porque siempre es bueno empezar ganando”, dijo Sambueza luego del clásico.



El juego del equipo girará otra vez en torno a este volante argentino, quien se entiende de maravilla con John Velásquez y que ahora tendrá otros compañeros en ataque para crear sociedades. Ya en el torneo amistoso se lo vio haciendo pases de gol y buenas combinaciones con hombres como Kelvin Osorio y Diego Valdés.



“Vamos a ser un equipo intenso, trataremos de presionar al rival, de ahogarlo y de tener la pelota”, dijo el argentino, en quien Santa Fe deposita buena parte de sus esperanzas de hacer un gran torneo este semestre.

Pensar en grande

El Once Caldas arrancará la temporada 2020 con la firme intención de estrenarse con una victoria contra Santa Fe, en un encuentro en el que los manizaleños saldrán motivados y con la esperanza de dejar atrás la irregular campaña del 2019.



El técnico Hubert Bodhert no quiere dejar más en entredicho su nombre y por ello decidió hacer una buena pretemporada y vincular la experiencia de hombres con recorrido nacional e internacional, entre quienes se destacan Sebastián Hernández, Roberto Ovelar y Luis Payares, este último en etapa de recuperación médica y que debe esperar aproximadamente un mes más para debutar.



“El torneo va a estar complicado, pero no más complicado para Once Caldas únicamente, esto va a estar complicado para los 20 equipos, somos 20, clasifican cuatro, hay 16 que desafortunadamente no van estar y nosotros vamos a pelear por un cupo de estos, sabemos que no es fácil, pero hay que competir y hay que soñar con ello, para esto necesitamos iniciar con pie derecho y que este equipo encuentre el camino de la victoria”, dijo Bodhert.



Jhonny Galli, volante uruguayo y Pablo Rojas, media punta que llega de Jaguares, deben empezar a escribir su propia historia con el caldense y demostrar las razones de su llamada para vestirse de ‘blanco’.



“Conocemos que Santa Fe es un equipo que le gusta presionar mucho, pero nosotros con paciencia, con la tenencia de la pelota creo que le vamos a hacer mucho daño”, manifestó Rojas.



El arquero Gerardo Amílcar Ortiz tuvo un difícil segundo semestre el año pasado, incluso, sus actuaciones le costaron la titular y terminó en la banca, sin embargo, parece haber recuperado parte de su nivel y recobra su puesto frente a los ‘cardenales’.



“Nos estamos preparando de la mejor manera, con todas las ilusiones que tiene un nuevo comienzo de torneo, así que con ganas de poder estar otra vez en las finales y pelear bien arriba”, manifestó Ortiz.



Los cafeteros cumplieron su última práctica previa al partido, en la mañana del jueves, en el estadio Palogrande.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO