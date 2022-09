Santa Fe y Nacional empataron 1-1 en partido de la fecha 13 de la Liga Betplay, disputado este jueves en el estadio El Campín de Bogotá.

El conjunto local se fue en ventaja al minuto cuatro de la parte inicial por intermedio de Andrey Estupiñán, pero Andrés Felipe Román anotó la igualdad 15 minutos después.



El técnico local, Alfredo Arias, habló del compromiso.

'No hay excusas'

El peso de las ausencias



Desde el clásico no podemos repetir el once inicial, hoy traíamos seis ausencias. No somos un plantel muy amplio, y se nos apretaron partidos y terminamos jugando ahora muy seguido. Igual no hay excusas. Santa Fe quiere ganar todos los partidos.



El valor del empate



Hubo dos tiempos muy marcados. Uno en que Nacional jugó mejor que nosotros y otro en el que Santa Fe fue mejor. El tiempo dirá si perdimos dos puntos o ganamos uno.



La toma de decisiones



En la toma de decisiones de tres cuartos para delante todavía no estamos claros. Quizá tampoco está el rompimiento correcto. También tiene que ver con tanto cambio... cuando encuentro un once no me gusta hacer muchos cambios, pero no hemos podido. Igual hemos mejorado con cada partido. Aspiro a que el equipo siga creciendo.



Matías Mier



Matías hizo un buen partido, pero al momento del cambio lo vi cansado, lo vi obligado físicamente a rematar de lejos, no lo vi con claridad para meter el pase clave.

