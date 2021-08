Rechazo a actos de violencia en el regreso de hinchas al estadio El Campín

Los violentos volvieron a manchar el fútbol colombiano en el estadio El Campín en el partido Santa Fe vs. Nacional. El primer partido con espectadores en 513 días para el conjunto 'cardenal'.



Mientras Santa Fe y Nacional jugaban por la fecha tres del segundo semestre, los hinchas de ambos equipos se enfrascaron en disturbios en el entretiempo, cuando ambos equipos empataban 0-0.



La Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, estuvo presente en el estadio haciendo el saque de honor y se retiró del recinto antes de los disturbios, los cuales retrasaron una hora el segundo tiempo del partido.



"No hay derecho. Tanta ilusión para volver al Campín para que hagan esto. ¡Inaceptable! ¡Lo rechazamos y condenamos! Desde @Bogota respaldamos las decisiones que la Dimayor tome al respecto", trinó la mandataria



En un segundo trino, López aseguró que ya no estaba en el estadio cuando se presentaron los desmanes.



"La misma afición. Lo que pasó no puede suceder en un estadio. Hinchas que abordan una tribuna familiar, son unos desadaptados. No deberían venir al fútbol. Mientras sea presidente de Santa Fe, voy a consultarlo, trataré de que no regresen al estadio", comentó Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, a Win Sports.



"Le di instrucción a la policía para que asegure que dentro y fuera se puede tener una salida separada y organizada. Que evite choques violentos. He citado a la Dimayor mañana a la comisión de seguridad y convivencia en el fútbol. Los equipos, las hinchadas y Dimayor tienen que ser capaces de establecer las más severas sanciones. Bogotá se respeta, el estadio El Campín se respeta", afirmó posteriormente la alcaldesa en Twitter.



Según pudo confirmar EL TIEMPO, la comisión de seguridad y convivencia en el fútbol había destinado cerca de 1.500 policías para el partido en inmediaciones del estadio.



"Los refuerzos se piden por la situación que ocurre al medio tiempo para poder garantizar capturas, para poder garantizar que la evacuación no presente situaciones de esta naturaleza. Hay protocolos para capturas con identificación de cámaras. Esto va a afectar el regreso del público a los estadios", aseguró a EL TIEMPO Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá.



"Para evitar nuevos enfrentamientos se concluye la evacuación de los hinchas de los dos equipos con un fuerte dispositivo de policía. Se han capturado a 3 responsables de la violencia identificados en vídeos de seguridad", dijo Gómez en su cuenta de Twitter.



Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacios, lamentó y rechazó el acto de vandalismo presentado en el estadio bogotano.



"Desde @MinInterior rechazamos actos vandálicos presentados en el Estadio El Campín, en partido Santa Fe-Nacional. Con @MinDeporteCol convocaremos a la Comisión Nacional para la convivencia en el fútbol. ¡La reactivación de los estadios no puede verse empañada por la violencia!", escribió en cuenta de Twitter.



La alcaldesa de Bogotá anunció también este martes que se suspende de forma indefinida el ingreso de público a los estadios de la capital.



