Santa Fe y Nacional se miden en superduelo, y con público

Es uno de esos partidos muy esperados en cada campeonato, un duelo siempre vibrante por los protagonistas, además, con el ingrediente del retorno de los hinchas a las tribunas. Todo está dado para que Santa Fe y Nacional tengan este martes (8 p. m., TV de Win+) un partido lleno de emociones y necesidades, en el estadio El Campín, en la tercera fecha de la Liga.

(Le puede interesar: Roban casa de jugador de Santa Fe; se llevaron hasta la camiseta de Messi)



Emociones por la rivalidad, porque se trata de dos equipos obligados a estar entre los ocho, aunque todavía están en deuda. Santa Fe no ha despegado. En dos partidos, dos derrotas, con el aditivo de que su mala racha viene desde el campeonato pasado. El torneo recién empieza, pero ya hay tensión en el entorno cardenal, pues el nivel mostrado sigue siendo bajo. Santa Fe perdió en su estreno contra el Cali, en casa, y luego de visita contra el Bucaramanga. Las fallas defensivas y la falta de gol siguen siendo sus problemas. Y para completar, el triunfo de Pereira 1-2 contra Pasto deja a los cardenales en el último lugar de la tabla.

Harold Rivera, técnico de Santa Fe Foto: AFP



“Nosotros estamos preocupados y le ponemos la cara a la situación, pero hay que trabajar y corregir pronto. Esto no da espera. Sabemos que hay que ganarles a Nacional y Millonarios, hay que pensar en esos partidos, pero confiar en Dios que los jugadores se pongan en la tónica que queremos”, dijo Rivera luego de la caída en la fecha anterior.

(Lea además: Santa Fe perdería ahora a Jhon Arias para el resto de la Liga)



Santa Fe espera que ante su afición, que estará de regreso, pueda despegar, mostrar una mejor cara y calmar las aguas que ya empiezan a agitarse. Ganar este partido, contra un rival como Nacional, podría ser un punto de partida. Una mala noticia es que el portero Leandro Castellanos no alcanzó a recuperarse para este partido, aunque la evolución de su lesión va bien.



Otra, que el volante Jhon Arias, a falta de firma, se iría al Fluminense de Brasil, siendo una baja de peso para el equipo. La buena es que el defensor Fainer Torijano sí estaría de regreso. Por otro lado, el club confirmó la llegada de un nuevo refuerzo, el atacante argentino Matías Gastón Castro, que jugó su última temporada en la segunda división de Grecia.



Que si está en duda la permanencia de Rivera, es un tema que toma fuerza tras cada nuevo resultado adverso, pero de momento, el presidente del club, Eduardo Méndez, solo ha manifestado su respaldo hacia el entrenador. “Los últimos resultados sí lo han puesto en cuestionamiento, pero creemos que lo que hizo en todo este tiempo ha sido beneficioso para la institución”, dijo hace un par de días.

Nacional pierde tutela

Mientras tanto, la situación de Nacional no es mucho más satisfactoria, por el contrario, el equipo vive un presente angustiante debido a su litigio con Cortuluá, en el caso del futbolista Fernando Uribe, por el que no ha podido inscribir nuevos jugadores. Este lunes le negaron la tutela que interpuso contra la Federación, la Dimayor y Cortuluá.



Su panorama es gris en este sentido. Así, sin los refuerzos, el equipo lleva un empate y una victoria.



“Para nosotros, el rival siempre va a ser muy importante y lo tenemos en consideración, pero tenemos clara nuestra idea de juego e identidad. Se ha dado muestra de eso en los partidos. No queremos salirnos de ahí, pero sabemos que el rival juega”, dijo el DT Alejandro Restrepo, tratando de pensar solo en el aspecto deportivo, pero consciente de que hacen falta los refuerzos.

Con público

-El partido en Bogotá entre Santa Fe y Nacional, a las 8 p. m., tendrá aforo del 50 por ciento.



-Será el primer partido con hinchas en El Campín desde que se inició la pandemia en marzo de 2020.



-Santa Fe puso a la venta boletas para las tribunas sur, oriental y occidental. Hasta anoche se habían agotado las boletas de lateral.



-Las boletas se venden a través de Tu Boleta. Precios: oriental, $ 85.000; occidental, $ 130.000.



-Para entrar al estadio, el hincha debe presenta el e-ticket o código QR desde su teléfono, uno por cada asistente. No es necesario imprimirlo.



-Protocolo de bioseguridad: uso obligatorio del tapabocas y distanciamiento mínimo de un metro.



-La Secretaría de Salud anunció ayer que hoy habrá jornada de vacunación en el Movistar Arena, desde las 7 a. m. hasta las 7 p. m., para que los hinchas que deseen se puedan vacunar contra el covid-19.



-El próximo sábado también habrá hinchas en El Campín, para el clásico entre Millonarios y Santa Fe, a las 8 p. m.



DEPORTES

