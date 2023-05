Las derrotas contra Universitario, en Lima, en la Copa Sudamericana, y contra Millonarios en el clásico del domingo pasado volvieron a poner la lupa sobre el trabajo del técnico de Santa Fe, Harold Rivera.

Las opciones se acaban y los rojos, hoy por fuera de los ocho primeros de la Liga, tendrán que derrotar este jueves a Nacional, ya clasificado, para volver a meterse a la parte alta de la tabla. El juego se verá por Win Sports +, desde las 8 de la noche.

Tabla de posiciones de la Liga tras los aplazados de este miércoles. pic.twitter.com/76hh2crZs2 — José Orlando Ascencio (@josasc) May 11, 2023

Las voces que piden la salida de Rivera se reactivaron en la última semana. El técnico defiende su continuidad y su trabajo.



“El día que el doctor (Eduardo) Méndez decida o yo decida, lo van a saber todos como la vez pasada. Soy perseverante, no me voy a dar por vencido y estoy vivo en los dos frentes. No hay cosas imposibles y vamos a clasificar”, aseguró Rivera tras el clásico.



“Estamos en una situación que no es fácil. Hay demasiada gente malintencionada y no se por qué ese rencor. Acá estamos trabajando y mi relación con el doctor es buena”, agregó.

La dificultad de enfrentar a Nacional

"Atlético Nacional es un rival difícil, complicado, que ya está del otro lado, ya clasificado. Nosotros, con esa necesidad, este partido para nosotros valioso, es como un ahorro que tenemos. Mañana (jueves) hay que ganar", señaló Rivera.

➕ Harold Rivera y Hugo Rodallega hablaron del partido que Santa Fe tiene contra Nacional en la fecha 13. pic.twitter.com/fN61ntiTaj — Win Sports TV (@WinSportsTV) May 11, 2023

Nacional no tendrá su grupo principal en Bogotá. así lo anunció su técnico, el brasileño Paulo Autuori.



" Vamos a sacar provecho de estos partidos, especialmente ahora contra Santa Fe y contra Alianza. Contra Tolima, seguramente, vamos a regresar con algunos jugadores que no van a estar involucrados en estos dos partidos, porque necesito desarrollar una clase de entrenamiento que no les va a permitir jugar. Será el único momento, ahora, para desarrollar algunos entrenamientos que necesitamos, porque más adelante, imposible, cuadrangulares y Libertadores.

Paulo Autuori confirma que no contará con muchos de sus jugadores más importantes ante Santa Fe pensando en cuadrangulares y Libertadores. El equipo principal volverá vs. Deportes Tolima.



Santa Fe está OBLIGADO a ganar los 6 puntos ante Nacional y Huila.



🎥: @nacionaloficial pic.twitter.com/ZSNLUPk4uY — Theo González Castaño (@Theo_Gonzalez) May 9, 2023

Rivera sabe que el hecho de que Nacional no traiga su nómina principal no es ninguna ventaja. "Son partidos más difíciles, más complicados, independientemente de la nómina. Un día me tocó enfrentar a un Nacional supuestamente sub 20, que me llevaron a Santa Marta, y fue muy difícil. Lo que tenemos en mente es ganar, independiente de quién venga, pues al final es Atlético Nacional", reconoció Rivera.



