Millonarios le dio un repaso a Santa Fe en la edición 205, le marcó tres goles y pudo haberle hecho un par más. El equipo de Alberto Gamero se sacó el golpe psicológico de la eliminación de la Copa Libertadores contra Fluminense y, con el 0-3 de este domingo en El Campín, es cada vez más líder de la Liga, con 23 puntos.

Millonarios quiso presionar muy cerca de su área a Santa Fe a ver si de pronto se generaba un error defensivo que le abriera la opción de marcar. Y cuando la tenía, el equipo trataba de aprovechar a tres jugadores de buen manejo, Sosa, Silva y Ruiz, para juntarlos y buscar un pase hacia Jáder Valencia, sorpresivo titular en lugar de Diego Herazo.



El plan de Santa Fe no pasaba por el manejo de pelota, claramente. Los rojos intentaron ser eficaces, buscar una llegada en dos o tres toques y aprovechar la media distancia, en la que intentaron sorprender en varias ocasiones al portero Álvaro Montero. La verdad, la fórmula solo les salió con peligro una vez, en un remate del uruguayo Matías Mier que el portero sacó con la punta del guante para evitar la ventaja roja.



A pesar de su intención inicial, Millonarios tenía otro repertorio, que no había tenido muchos resultados en las fechas anteriores de la Liga. Así, Mackalister Silva lo intentó de media distancia y dejó temblando el horizontal del arco de José Johan Silva. Y luego, a los 39 minutos, logró el primer gol del partido, en algo que Millos trabaja mucho pero que no había tenido frutos este año, los cobros de costado. En un tiro de esquina, Andrés Llinás atropelló para meterla y Larry Vásquez la tocó en el área chica para poner a celebrar a los hinchas azules que se arrumaron en el sector norte del estadio.



Luego, Millos pudo haber anotado el segundo, en un remate desde el borde del área de Diego Herazo, que entró al partido en reemplazo de Valencia, que se fue lesionado en un choque con el portero de Santa Fe. Y sobre el final de la primera etapa, el árbitro Andrés Rojas revisó en el VAR una fuerte entrada de la ‘Roca’ Sánchez a Mackalister Silva: si bien golpeó con los taches al jugador azul en la rodilla, el rojo tocó primero la pelota y eso lo salvó de la expulsión.



Si antes de terminar la primera etapa Millonarios rompió el hechizo de los goles en cobro de costado, apenas arrancando el segundo tiempo, al minuto y medio, los azules repitieron la dosis: cobro de tiro de esquina de Daniel Ruiz, rebote en el tacón izquierdo de Francisco Meza y gol de Diego Herazo. Aunque hubo reclamo y revisión en el VAR, la acción era legal.

AH, ADEMÁS ERA SAQUE DE ESQUINA 😅 https://t.co/r8YCEULOyp — ElVarCentral (Andrés) (@ElVarCentral) March 7, 2022



A Santa Fe se le vino la noche cuando el árbitro expulsó a Yulián Anchico por doble amonestación, luego de una fuerte entrada a Herazo, y ahí se acabó el partido. Millonarios pudo haber liquidado mucho antes el clásico, pero muchas veces hizo una de más, en especial Daniel Ruiz, que tuvo dos muy claras.



A los 34 de la segunda etapa, dos de los cambios de Gamero ampliaron la ventaja. Ríchard Célis, que entró por Sosa, se la tocó a Édgar Guerra, que ingresó por Ruiz, y este último remató para conseguir el 0-3.



Santa Fe se la jugó buscando el descuento y quedó expuesto a que Millonarios le metiera al menos otro gol. Por fortuna para Martín Cardetti, la puntería les falló a los azules que quisieron hacer el quinto gol antes que el cuarto... Millonarios fue muy superior y así llegó a su sexta victoria en línea en la Liga.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes.