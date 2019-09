Santa Fe jugó como líder; Millos, como colero: el clásico es rojo

La diferencia de puntos a lo largo del año, antes del clásico, entre Millonarios y Santa Fe era de 48 puntos. Y en el semestre, de 12 a favor de los azules. Pero eso no se vio en la cancha ni en los dos duelos del primer torneo, que quedaron empatados, ni tampoco este sábado. Santa Fe, que era el colero, superó con claridad a un equipo llamado a pelear la punta del torneo. Ganó el clásico 298, lo ganó bien, lleva dos victorias seguidas y comienza a respirar en uno de los años más difíciles de su historia.

De nada le sirvió al técnico Jorge Luis Pinto haber reservado casi toda la titular para este partido y haber mandado una nómina alterna a Santa Marta, donde el miércoles perdió 2-1 con Unión Magdalena. Hárold Rivera, el técnico de Santa Fe, le ganó de mano a Pinto con varias medidas: una: poner jugadores abiertos para tapar la salida de los laterales. Dos, una pareja de recuperación con mucha agresividad, que se comió vivo a Juan Camilo Salazar y aisló al resto del equipo. Y tres, mucha presión e intención ofensiva, con una gran noche del argentino Fabián Sambueza.



Millonarios no hizo un solo tiro, ni siquiera desviado, en esa primera etapa. En cambio, Santa Fe sí exigió al portero Jéfersson Martínez. Y además, el árbitro Gustavo Murillo no le pitó un penalti por una falta a Jhon Velásquez porque primero sancionó una mano del mismo jugador, que no existió. Y se fue en ventaja con total justicia, a los 23 minutos, luego de un gran pase de Andrés Pérez a Maicol Balanta, quien le ganó en velocidad a Felipe Banguero y luego remató cruzado para vencer al portero visitante.

​Millonarios tuvo un poco más la pelota en la segunda etapa, más por empuje de los dos mediocampistas de recuperación, Duque y Jaramillo, que por manejo. Salazar dejó el campo y Cristian Arango, inédito como hombre en punta, tuvo que retroceder varios metros para darle campo a Fabián González Lasso. Y luego entraron a tratar de solucionar algo Eliser Quiñones y Óscar Barreto. El resultado, cero tiros al arco en 90 minutos. El primero y único, un cabezazo de Balanta, sin mucho peligro, fue en el tercer minuto de reposición.

Acción de juego del clásico Santa Fe vs. Millonarios. Foto: Hector Fabio Zamora / EL TIEMPO

El partido en el segundo tiempo fue para olvidar. Cortado, con muchas faltas, a lo que también ayudó el mal trabajo de Murillo, que equilibró en errores al dejar de pitar un penalti a favor de Millonarios, por falta de Andrés Pérez a Barreto. Sacó 11 tarjetas amarillas, siete para Santa Fe y cuatro para Millonarios, y perdonó dos expulsiones por doble amonestación, una a González Lasso y otra a Sambueza.



En el clásico no importa la posición en la tabla. Revisen la historia. Santa Fe fue el que más quiso ir por el partido y lo ganó bien, muy bien. Y Millonarios, en una semana, pasó de aspirar a ser líder de la Liga a perder seis puntos contra dos equipos de la parte baja de la tabla. Y lleva casi dos años y cinco clásicos sin ganar, tres de ellos contra el equipo que era último en la tabla.

Santa Fe 1, Millonarios 0

Santa Fe: Leandro Castellanos (6); Carlos Arboleda (6), Fainer Torijano (6), Nicolás Hernández (6) y Tomás Maya (6); Andrés Pérez (8), Daniel Giraldo (7), Fabián Sambueza (7), Jhon Velásquez (6), Maicol Balanta (6) y Jéfferson Duque (5). DT: Hárold Rivera.



Millonarios: Jéfersson Martínez (6); Andrés Román (6), Deivy Balanta (5), Luis Payares (6) y Felipe Banguero (4); Jhon Duque (6), Felipe Jaramillo (5), Juan David Pérez (5), Juan Camilo Salazar (3), Hansel Zapata (4), y Cristian Arango (4). DT: Jorge Luis Pinto.



Partido: intenso.



Cambios en Santa Fe: Juan Daniel Roa por Velásquez (28 ST), Fabio Burbano por Balanta (32 ST) y Dixon Rentería por Sambueza (45+2 ST).



Cambios en Millonarios: Fabián González Lasso por Salazar (18 ST), Elíser Quiñones por Zapata (27 ST) y Óscar Barreto por Pérez (33 ST).



Gol de Santa Fe: Balanta (23 PT). Expulsados: no hubo.



Amonestados: Giraldo, Sambueza, Balanta, Torijano, Velásquez, Arboleda, Roa (Santa Fe), Román, Jaramillo, González, Martínez (Millonarios).



Figura: Andrés Pérez (8).



Estadio: El Campín. Asistencia: 18.751 espectadores. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Gustavo Murillo (4).



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc