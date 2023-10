Santa Fe vs. Millonarios: un clásico en el que está en juego mucho más que el honor 

Los clásicos, se sabe, no son partidos normales. No son partidos del común. Son partidos que si se pierden, arde el perdedor y se enaltece el ganador. En los clásicos no siempre se sobrevive. Perder es empeñar el honor; ganar es conquistar la gloria. Pero hay clásicos que son más clásicos cuando la necesidad hace presencia, como el que disputarán este sábado Santa Fe y Millonarios (4 p. m. TV de WIn +), ambos con urgencia de victoria, aunque la soga ahorca más fuerte a los rojos.

Santa Fe está en el límite de sus posibilidades. Llega al clásico echando humo, no como un tren, sino como un avión con media turbina. Si pierde, se cae, se acaba todo. Sus 23 puntos en la tabla, con 9 por disputar, no le permiten pensar ni siquiera en un empate. Ganar el clásico no es solo una obviedad, es lo único, es todo, si es que los leones quieren llegar con vida al cierre de esta fase del campeonato.

Alberto Gamero habla de la derrota contra Santa Fe Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO y Dimayor

Para eso llegó el técnico uruguayo Pablo Peirano, para ver si logra rescatar al equipo de las cenizas. Ya dirigió, aunque desde la tribuna, en la derrota contra Tolima del pasado domingo, así que ahora será su estreno oficial en la línea técnica, donde tantas veces estuvo cuando fue asistente de Gerardo Pelusso. Es su hora al mando.



“Tuvimos una buena semana. Estamos conscientes del presente que estamos viviendo, durante la semana trabajamos en todos los aspectos y estamos con mucha ilusión de salir a ganar el partido”, dijo Peirano.

Millonarios vs. Santa Fe Foto: @millos



Millonarios no ha cantado victoria. Le favorece el calendario, que le queda un partido más (contra América), y que ahora tiene 26 puntos en la tabla, así que está muy cerca, pero aún no, y esa es la necesidad que tiene el equipo de Alberto Gamero: “El equipo intenta hacer mucha posesión de balón. La necesidad es de ellos y también nuestra, pensar que va a ser uno de esos clásicos reñidos, en donde nadie va a regalar nada y nosotros saldremos a la cancha a buscar nuestra clasificación”, dijo Gamero, que no contará con Daniel Cataño, por lesión, y espera que Mackalister Silva se recupere de una virosis, al menos lo tiene en convocatoria, así como a Fernando Uribe, Omer Bertel, Stiven Vega y el portero Álvaro Montero que regresará a a titular.

La distancia no es muy grande, si los rojos ganan igualan a los azules y los complican; si los azules ganan, se encaraman y alejan a los rojos de los cuadrangulares; si empatan quedan en las mismas, pero con menos margen. El clásico es definitivo, como todos los clásicos, pero en este hay en juego mucho más que el honor.

Estos son los convocados por el DT Pablo Peirano 🦁 para el Clásico 🔥 314.#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/WKLGfNJngT — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 20, 2023

¡Por el Clásico Capitalino! 🏟️Ⓜ️⚽️🔝



▶️ Estos son los jugadores convocados por el profe Gamero para enfrentar mañana a Santa Fe en El Campín.



💙🔥 ¡VAMOS MILLONARIOS! 🔥💙 pic.twitter.com/g0biIUWChd — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 21, 2023





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

