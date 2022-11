EL campeonato colombiano está vibrante. Hubo que esperar hasta la fecha definitiva, hoy, para conocer a los finalistas. Ambos grupos están abiertos, con tres equipos vivos en cada zona, y lo que viene este miércoles será el culto a la angustia y al drama. El grupo A, a las 8:35 p. m., con los partidos Santa Fe vs. Millonarios y Junior vs. Pereira. El grupo B, a las 6:30 p. m., con Pasto vs. Medellín y América vs. Águilas.

El partido de máxima tensión será el clásico capitalino, porque eso de jugar un clásico tan definitivo es para destrozar los nervios de cualquiera: significa que uno de los dos, o ninguno, irá por la estrella.



Millonarios es líder del A, tiene 10 puntos y es el único que depende de sí mismo, gana, hace su tarea, y alista su presencia en la final. Santa Fe debe ganar y esperar que Pereira no lo haga contra Junior. Y Pereira necesita ganar y que Millos no lo haga. Las cartas están sobre la mesa.

Millonarios vs. Santa Fe

El clásico presenta a dos equipos en desigualdad anímica. Millonarios, que venció a Junior, está inflado, lucha por su premio, por el que tanto se ha esforzado, con momentos brillantes y otros no tanto, con momentos de superioridad sobre los demás y otros que no tanto.



“Nosotros sabemos que todavía no estamos en la final, falta un partido”, dijo Alberto Gamero para reforzar su entusiasmo.



Santa Fe, en cambio, viene con la moral arrastrada, la dignidad de león ultrajada, y todo porque perdió goleado 5-1 por el Pereira, y eso duele, eso golpea. Sin embargo, es el clásico, la oportunidad perfecta para la reivindicación: si Santa Fe recupera su furia y le hace partido a Millonarios y lo vence, y Junior le ayuda, la goleada reciente que sufrió será anécdota.



Todo esto le pasa al club cardenal justo unos días después de que el técnico Alfredo Arias dijera que se irá al final del campeonato. “Ahora no dependemos de nosotros. Igual teníamos que ganar ese partido, hay que dejar todo, es nuestra posibilidad”, dijo Arias tras la goleada reciente.



Pereira también llega vivo a esta fecha final, tiene opciones, ha mostrado gran nivel, pero necesita ayuda de Santa Fe, el mismo al que ya goleó.

Panorama en el grupo B

Medellín vs. América.

En el grupo B, el que se desplomó fue Águilas, que andaba tan campante, perdió el liderato y ahora prende velas para que los resultados se le den. El equipo de Leonel ha sido sólido, pero flaqueó a última hora.

Y es que el que asumió la primera opción es Medellín, con 10 puntos, uno más que Águilas. Así que depende de sí, de nadie más.



El Poderoso gana y es finalista. Empata, y quizá. En ese caso dependerá de lo que pase con Águilas. A Pasto no le alcanza, porque de ganar igualaría al DIM pero perdería la casilla por factor de desempate. Se une a los eliminados Junior y América.

Las cuentas

Grupo A

Millonarios: líder del grupo A y depende de sí mismo. Clasifica a la final si vence a Santa Fe. Si empata, elimina a Santa Fe y necesitará que Pereira empate o pierda con Junior en Barranquila. Si pierde el clásico queda eliminado porque será superado.



Pereira: es segundo del A. No depende de sí mismo. Irá a la final si vence a Junior de visitante y hay empate en el clásico bogotano, o gana Santa Fe. Así será primero. Si Pereira empata o pierde en Barranquilla, quedará eliminado.



Santa fe: tercero del A. No depende de sí mismo. Debe primero que todo ganar el clásico. Así, llega a 11 puntos, pero eso no es garantía, debe esperar que Pereira empate o pierde en Barranquilla. Si Santa Fe empata o pierde con Millonarios, afuera.



Grupo B

​Medellín: líder del B. Depende de sí mismo. Si vence a Pasto será finalista. Si empata, será finalista si Águilas no vence a América. Si pierde, será finalista si Águilas pierde. Pasto lo igualaría, pero DIM avanzaría por mejor ubicación en primera fase.



Águilas: es segundo del B. No depende de sí mismo. Debe vencer a América de visitante y esperar que el DIM no venza a Pasto. Si empata, será finalista si Medellín pierde, ya que tiene mejor ubicación en la primera fase. Si pierde, queda afuera.





