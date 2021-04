Santa Fe vs. Millonarios: las diferencias entre ambas campañas

Aunque la diferencia entre uno y otro es de apenas tres puntos, lo apretada que está la Liga y lo que se está jugando en este fin de semana marca una diferencia enorme entre lo que han hecho Santa Fe y Millonarios, que este domingo disputan el clásico 302 en la historia de la Liga y el 322 contando todas las competiciones oficiales (Copa Colombia, Libertadores y Suramericana). El pitazo inicial será a las 8 p. m. Transmite Win Sports +.

Tan lejos, pero tan cerca. Un punto, solo uno, puede dejar a Santa Fe clasificado a las fases finales de la Liga y marcaría un nuevo hito en la carrera de Harold Rivera. Una victoria le daría tranquilidad a Alberto Gamero y a todo Millonarios, que no le gana a su tradicional rival desde el partido de ida de aquella final de 2017-II, el último título azul en la Liga.



“Lo que vayamos a hacer el día domingo, el clásico, esperamos poder estar con todos en plenitud de condiciones, salir a enfrentar a un rival difícil como Millonarios. Son tres puntos de diferencia que tenemos sobre ellos y estamos de locales y debemos hacer respetar la casa”, le dijo Rivera a ESPN.

Millonarios vs. Santa Fe Foto: Hector Fabio Zamora / EL TIEMPO

El técnico ibaguereño llegó a Santa Fe como bombero en agosto de 2019: el equipo era último, tras unas campañas terribles a cargo de Gerardo Bedoya y Patricio Camps. Se suponía que su paso iba a ser un puente para la llegada, qué ironía, de Alberto Gamero. Pero con su trabajo, Rivera se abrió paso y logró brillar: llevó al equipo hasta la semifinal en 2019-II, fue finalista el año pasado y hoy está en el segundo lugar de la Liga.



Gamero, campeón con Millonarios en 1988 como jugador, era un viejo sueño de los hinchas azules. Sin embargo, su campaña iba muy mal hasta que el fútbol paró por culpa de la pandemia de covid-19.



Esos seis meses de para le sirvieron a Millonarios para adaptarse a una idea de juego. Pero, la verdad, el equipo ha fallado en los momentos claves: no clasificó en la Liga 2020, perdió la final de la Liguilla de eliminados con el Cali, quedó afuera de la Suramericana contra el mismo rival, Alianza Petrolera lo eliminó de la Copa Colombia y ahora, aunque las opciones de clasificar están intactas, no ha podido ganarle a ninguno de los equipos que están en la pelea por clasificar: empató con Medellín y Tolima y perdió con Nacional, Equidad, Junior, América y Jaguares.



“A mí no me preocupa eso, porque, a pesar de que hemos perdido, son los mejores partidos que hemos jugado: contra Nacional tuvimos 80, 85 minutos muy buenos; contra Junior nos hicieron el segundo en la reposición, pero fue un partido muy bueno, y contra América, tuvimos para haber marcado el segundo y lo terminamos perdiendo”, señaló Gamero tras la derrota contra América, en Cali.

Las razones

La campaña de Santa Fe ha sido mucho más estable que la de Millonarios. Los rojos solo han perdido dos partidos este año y llevan 31 juegos sin derrotas como local, la mejor racha de toda su historia. Los azules llegaron a tener un invicto de 21 jornadas, incluyendo la Liguilla de eliminados, pero desde la derrota contra Equidad que paró esa buena racha al equipo le ha costado estabilizarse: cinco triunfos, dos empates y cuatro derrotas.



¿Qué le ha dado esa estabilidad a Santa Fe? Primero, un mayor tiempo de trabajo acumulado (Rivera llegó cinco meses antes que Gamero). Segundo, el DT encontró una estructura mucho más sólida, pese a que, como Millonarios, no tiene una nómina amplia. Aunque ofensivamente las cifras no son muy distintas (22 goles de Santa Fe contra 20 de Millos), la defensa cardenal ha funcionado mucho mejor, pese a algunos tropiezos en las últimas fechas por cambio de piezas.

Apenas ahora, en el remate de la campaña, Rivera piensa en algunas modificaciones. “Vamos a mirar si hay rotación: Andrés Rentería fue inicialista, Jhon Velásquez también, yo creo que Johan Caballero también luego de estar por fuera, es importante que vayan sumando minutos”, declaró el técnico a ESPN.



Millonarios se la jugó desde finales del año pasado con jugadores de sus divisiones menores y hoy tiene una de las nóminas más jóvenes del torneo: el promedio de edad del plantel es de 24,1, contra 26,5 de Santa Fe. Y esa juventud lo ha llevado a cometer errores que ha pagado caro.



Además, a Gamero se le han caído piezas claves por transferencias (como Matías de los Santos y Andrés Felipe Román, quien además sigue en exámenes médicos para determinar su futuro tras frustrarse su paso a Boca Juniors). Pero también se ha visto afectado por las lesiones.



“A medida que van pasando los partidos, los jóvenes van tomando más responsabilidad, ellos están comenzando y están cumpliendo”, dijo Gamero a ESPN. El técnico trabaja hacia el futuro, pero vive un presente lleno de urgencias. Hoy hay clásico. Y quiere ganarlo.





