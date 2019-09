Santa Fe y Millonarios, un clásico de contrastes

Se dice "Clásico Santa Fe vs. Millonarios" y los pelos se erizan, los hinchas sudan a chorros, el ritmo cardíaco se acelera, las manos tiemblan, la piel se pone pálida.

No se piensa tanto en que uno sea el casi líder y que el otro sea el colero. Todos, rojos y azules, saben que de este partido depende mucho más que la tabla. Pero, por si las dudas, hay matices que suben la temperatura del partido más importante de Bogotá.

Si Santa Fe gana, no llegará muy lejos en la tabla, pero si pierde, puede que ya no se levante. Sería un golpe casi fulminante. Si Millos pierde, no caerá mucho, pero si gana, podría alcanzar el anhelado liderato, el que se les ha venido escapando.



El clásico es de contrastes. Los rojos se ahogaban en sus propios problemas: resultados negativos, crisis, falta de gol, mala suerte, pánico en las tribunas, impotencia en la cancha. Pero contra Medellín al fin ganaron, la primera victoria del semestre, y entonces sacaron del agua la melena mojada.



En la semana armaron toda una campaña emotiva para que el ánimo sobreviva a ese partido pasado y se mantenga para este. Si Santa Fe necesita algo para amagar la crisis y salir, es precisamente ganar este clásico.



“La semana fue más tranquila. Esperemos que tengamos una muy buena presentación. Los muchachos están muy motivados, entrenaron con la mente enfocada en la victoria”, dijo el DT cardenal, Harold Rivera.



Millonarios tropezó el miércoles en Santa Marta. Pero esta es una derrota que no empaña lo que el equipo ha hecho en toda la Liga.



Por algo está arriba, al otro extremo de Santa Fe, y tiene el antecedente de haberle jugado un partidazo a Nacional en el Atanasio Girardot. Si Millonarios ataca como lo hizo ese día, los jugadores de Santa Fe tendrán que llegar confesados. Pero en Millos también hay problemas, fallas defensivas, de definición, y las expulsiones. El DT Pinto anunció multas económicas para el jugador que se haga expulsar.



Es la fecha 10, la mitad del campeonato. A los cardenales, que tienen 5 puntos, les faltan 11 partidos, 33 en disputa, para lograr la hazaña. A Millos, que tiene 17, le quedan 11 partidos para buscar el liderato y conseguir una rápida clasificación. Pero ni uno está eliminado ni el otro, clasificado.



DEPORTES