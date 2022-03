Dos pasiones se encuentran de nuevo este domingo. Una, comandada por un entrenador que va a vivir la experiencia por primera vez, aunque antes, como jugador, le tocó afrontar duelos muy calientes. El otro ya tiene dos años largos de experiencia en la materia. Vuelve el clásico bogotano y Martín Cardetti, el DT de Santa Fe, y Alberto Gamero, el entrenador de Millonarios, están listos para buscar una alegría para sus respectivas hinchadas. El duelo número 305 en la historia de la Liga se verá por Win Sports+, a partir de las 6:10 de la tarde.

Cardetti, debutante en el duelo capitalino, ya fue protagonista en varios juegos muy fuertes: con River Plate, enfrentó a Boca Juniors; con Rosario Central, a Newell’s Old Boys, y con Gimnasia, a Estudiantes. Y también sabe cómo es la experiencia colombiana, pero en el clásico vallecaucano: en su paso por Deportivo Cali, en 2007, enfrentó una vez al América, aunque no pudo convertir goles.

Así vive Martín Cardetti su primer clásico bogotano

Ahora, Cardetti, que comenzó la décima fecha de la Liga metido entre los ocho primeros de la Liga, sabe que el clásico no solo vale tres puntos, sino toneladas de ánimo en caso de ganarlo.



(Lea también: Tragedia en México: fuertes disturbios en el juego Querétaro vs. Atlas)



“Clásico importantísimo, rival muy duro que juega bien y vienen bien. Un equipo que intenta mucho, estudiándolo y tratando de controlar su poderío. Nosotros tenemos el nuestro, esperando que nos salgan las cosas bien en el partido más importante de todos para todos, no solo para la gente, sino para nosotros también”, explicó el argentino en rueda de prensa.

"El clásico es diferente: si fuera otro partido, a lo mejor sentirían más el golpe, pero la motivación de jugar el clásico los va a poner de vuelta en donde están". FACEBOOK

TWITTER

Si hay un mal momento en alguno de los dos equipos, eso, históricamente, no ha tenido mucho peso. Muchas veces, el que llega peor, en la tabla o en el ánimo, encuentra un segundo aire cuando ve al frente la camiseta roja o la azul. Muchas veces el que llega peor le mete un susto al otro.



Esta vez, Millonarios llega al clásico como líder, pero cinco días después de haber quedado eliminado sin atenuantes de la Copa Libertadores, al perder los dos partidos contra Fluminense. Pero Cardetti sabe que eso ya no juega.



“Yo creo que, más allá de la eliminación, viene de jugar Copa Libertadores y eso es también una motivación. El clásico es diferente: si fuera otro partido, a lo mejor sentirían más el golpe, pero la motivación de jugar el clásico los va a poner de vuelta en donde están. Creo que la eliminación la han olvidado y el clásico, como para nosotros, para ellos debe ser el partido más importante del torneo”, dijo el argentino.



Santa Fe se ha visto afectado por una racha de lesiones grande, e incluso hay tres jugadores que no están disponibles para enfrentar a Millonarios: el portero Leandro Castellanos y los atacantes Jhon Velásquez y Jersson González



“Estamos tranquilos, sabemos de la importancia y dificultad del partido. El único complicado es Jersson que viene de varias semanas, sigue con los mismos problemas en los aductores. Leandro viene de una operación, Matías y Wilfrido están listos, Velásquez también tiene molestias”, afirmó el DT.

Alberto Gamero pasa la página de la Copa Libertadores

Millonarios tiene que enfocarse ahora en los torneos locales (la Liga, en la que es líder con 20 puntos, y la Copa Colombia, en la que jugará en el segundo semestre, cuando entren en competencia los clubes con representación internacional).

Queríamos estar en Libertadores y no se pudo. Ahora hay que pensar en la Liga y en Santa Fe. Pasar la página y comenzar nuevamente a construir una ida a evento internacional”. FACEBOOK

TWITTER

“Estamos aterrizados en que sufrimos un traspié en la Libertadores y quedamos eliminados. Este equipo está fuerte y sabe que quisimos competir y no se pudo, pero está fuerte para esta Liga”, aseguró Gamero.



Tras las dos derrotas contra Fluminense, en las que tuvo algunos buenos momentos en los dos juegos, pero que acabó perdiendo por errores puntuales en defensa y ataque, Millonarios le apunta desde ya a buscar una nueva clasificación a certámenes de Conmebol. Sobre todo a la Libertadores, en la que no supera una fase de grupos desde 1997.



(Además: Las dos expulsiones en el partido Cali vs. América: ¿acertó Roldán?)



“Ojalá podamos sacar los tres puntos frente al rival de patio que sirvan para seguir arriba y para la reclasificación, pensando en evento internacional. Queríamos estar en Libertadores y no se pudo. Ese era uno de los objetivos, no se hizo y ahora hay que pensar en la Liga y en Santa Fe. Pasar la página y comenzar nuevamente a construir una ida a evento internacional”, expresó.



A Gamero ya comienzan a cuestionarlo porque ha fallado en instancias definitivas y, después de dos años, le empiezan a exigir ganar un título. El samario, que ya fue campeón como jugador en 1988, es consciente de ello.



“La ilusión y la obligación de nosotros es pelear título. No podemos esconder eso. El año pasado peleamos uno y no fuimos al otro por un punto. La idea ahora es pelearlo y ganarlo. Lo primero es llegar a la final, estamos trabajando en eso”, afirmó Gamero.



El técnico azul sabe que no será fácil enfrentar a su rival tradicional y cree tener su diagnóstico: “Santa Fe juega 1-4-3-3, se defiende más en bloque medio-bajo. Hace mucho inicio de juego, te juega con extremos rápidos y tiene a (Wilson) Morelo que es buen pivoteador y goleador. En la pelota quieta son muy fuertes. Va a ser un partido cerrado, de no cometer errores y que la que nos quede, meterla para ganar ese clásico”, concluyó Gamero. A las 6:10 de la tarde, las pasiones de Bogotá se vuelven a encontrar.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc