Santa Fe y Millonarios, el duelo de la rivalidad y la pasión

Este no es un domingo cualquiera, este es domingo de clásico. Domingo para que los hinchas luzcan otra vez sus camisetas, las rojas y las azules, y para que exhiban sus banderas, las azules y las rojas, y para que afinen sus gargantas para la algarabía, que será cardenal desde las tribunas de El Campín, y embajadora a la distancia. Es el clásico, el partido que todo lo exige, el partido que todos esperan, el partido que desnuda la angustia, los miedos y las plegarias. El partido de los rituales, el de la máxima estrategia. El partido que parece más partido.

A las 6:05 p. m., este domingo empezará a ser el verdadero domingo para Santa Fe y Millonarios, aunque para los hinchas la emoción empiece bien temprano, de madrugada, debajo de las cobijas, o desde anoche, o desde hace una semana, y se prolongará hasta que el cronómetro se detenga y dictamine un ganador, que seguirá de carnaval hasta mañana y toda la semana, y un perdedor que quedará golpeado y cabizbajo al menos mientras su equipo vuelve a jugar. O puede haber un empate que divida y aplaque las emociones, nunca se sabe. Los clásicos no fueron inventados para favorecer los pronósticos.



Así llegan Santa Fe y Millonarios al clásico

Santa Fe y Millonarios ya se esperaban, se venían mirando de reojo en la Liga. Desde las distancias de la tabla se medían, se olfateaban, el uno observando con disimulo qué hacía el otro, a qué jugaba el otro; el rojo viendo la marcha triunfal del azul, el azul viendo la reacción voraz roja, ambos esperando este domingo para medir sus fuerzas, y de paso exponer el orgullo, la dignidad, los colores, el pundonor y todo lo que hace del clásico el clásico.



Santa Fe, el anfitrión, alista su fiesta. Sus hinchas, máximo 17.500, que son los que están autorizados para estar en el templo sagrado, podrán vivir el clásico que hace rato no viven, porque las tribunas no se abrían. Ahora que se puede entrar, con aforo limitado, y solo con las localidades oriental y occidental habilitadas, podrán revivir esas emociones que solo se viven allí, cerquita de los ídolos, cuando enfrente tienen a los rivales de casa en ese duelo que tanto esperan. Los azules, visitantes, estarán ausentes en cuerpo, pero no de mente ni de corazón. Su fiesta, su apoyo, será a la distancia.

Santa Fe y su carrera para llegar a los ocho

Santa Fe está en una lucha maratónica por llegar al grupo de los 8, lo que hace poco parecía improbable y que ahora es posible. Y el clásico será clave para eso. El equipo cardenal está armado de ese coraje que nunca le sobra, pero que parece revitalizado desde que llegó el nuevo entrenador, Grigori Méndez, que es un hombre al que le corre sangre cardenal y que debe tener hasta las lágrimas rojas.



Ese entrenador, exjugador del equipo y que lo tomó en la fecha 7, cuando este se desbarataba, le dio un nuevo toque, mental y deportivo, pero sobre todo mental, y desde entonces Santa Fe, ese Santa Fe en reconstrucción, no pierde. Lleva siete partidos sin caer, tres victorias, la última en la fecha anterior de visita contra Patriotas. Así que ahí va el león, acercándose ambiciosamente al grupo de los ocho. El equipo que parecía liquidado en la fecha 6 muestra otra vez los colmillos.

“Los clásicos se analizan para mí desde dos puntos, lo emocional, el orgullo. Por otro lado, la funcionalidad: sabemos que es un rival que viene muy bien en lo táctico y sus resultados”. FACEBOOK

El clásico es especial para él, para Grigori, que vivirá su primer duelo contra Millonarios como entrenador. Sabe bien cómo se juegan estos partidos y cómo se planifican y como se sienten y cómo hay que lucharlos. “Los clásicos se analizan para mí desde dos puntos, lo emocional, el orgullo, lo sentimental y esos temas que genera el clásico. Por otro lado, la funcionalidad, y sabemos que es un rival que viene muy bien en lo táctico y sus resultados, pero, como he dicho, nosotros venimos trabajando y mejorando”, dice Grigori, y sí, el equipo se ha levantado y está en la pelea. ¡Ruge!



Con la llegada de la Roca Sánchez, que hizo el gol (golazo) del triunfo en Tunja, Santa Fe ganó peso, jerarquía, experiencia. Él es nuevo en la Liga colombiana, nuevo en Santa Fe, pero un jugador de su talla internacional sabe de clásicos, sabe de estas rivalidades crónicas y sabe de la necesidad que tiene su equipo. “Nos enfocamos en lo nuestro. Es un clásico y sí es un partido diferente. Vamos a salir con todo. Nuestro objetivo es entrar en los ocho. Queremos los 3 puntos”, dijo la Roca.



Las demás piezas en Santa Fe son casi las mismas de cuando el equipo no andaba, pero la mentalidad es la que parece que ahora sí arrancó. “Siempre tiene que haber un sentimiento de mejoría del equipo y no podemos ser conformistas, somos conscientes de que debemos mejorar en lo ofensivo. Respecto al partido en Tunja, no debimos sufrirlo, somos conscientes de eso y debemos mejorar”, agrega el DT cardenal, que, claro, sabe que el rival de hoy no es Patriotas, que no es Envigado ni es el Pasto, por citar a los tres a los que ya les ganó, sino que es Millonarios, el azul, el rival de ciudad, el que marcha arriba, el que está casi clasificado y contra el que sus hinchas más esperan la victoria.

Millonarios aumenta la exigencia para seguir arriba

Millonarios no está para tropiezos, y menos en el clásico. Eso de ir arriba en la tabla no despierta la confianza sino la exigencia. Alberto Gamero ve en el clásico una nueva prueba de fuego para comprobar de qué está hecho su equipo. A Gamero le corre sangre azul. Como jugador de Millonarios y ahora como su entrenador, cargo en el que se aseguró hasta 2023, es un símbolo del club. Ya le dio un subtítulo y ahora va por esa estrella que se le refundió a mitad de año. Ganar el clásico es importante, pero ante todo quiere corregir, jugar bien, afianzar y afianzar.



“Hemos hecho mucho énfasis en la posesión de balón, ese es uno de los factores principales que no tuvimos con América, ni tuvimos movilidad. Vamos a enfrentar un Santa Fe que es un equipo físico y mucho más en la mitad de la cancha. Ellos van a intentar impedir el funcionamiento de nosotros. Ahí es donde tenemos que tener mucha más movilidad”, dijo el DT.



Gamero ya enfrentó en esta liga a Santa Fe, en la fecha 4, y perdió 0-1. Ese traspié, aunque no definía nada, le dolió. Es un punto de referencia, a pesar de tener la certeza de que el rival ha evolucionado, lo que lo hace aún más peligroso.



“Este partido va a ser muy diferente porque este Santa Fe está mejor parado en defensa, con jugadores como Mejía, Sánchez y Pedroza. Se enfoca mucho en estos tres de la mitad y van a tener tres jugadores atacando como Velásquez, Osorio y Dinolis. Es un equipo al que en los últimos partidos le han hecho pocos goles. Es jugar con tranquilidad, hacer circulación de balón y tener esa osadía para poder jugar sin temor”, dice. Jugar sin temor es su frase de batalla, pero sin perder la precaución, porque en frente no solo tiene a un rival, sino a un clásico rival.



Llegó el domingo y ya se siente la tensión de los hinchas, los nervios, la angustia; ya saltan las plegarias, asoman las promesas y todo eso que hace del clásico el clásico. Santa Fe y Millos se miraban, se esperaban, y al fin estarán frente a frente, en ese partido que, se sabe, no se puede perder.



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

