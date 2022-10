Rojos y azules se vuelven a cruzar. Otra vez la pasión del fútbol bogotano se desata por sus equipos, Santa Fe y Millonarios, que juegan este miércoles (7:30 p. m. TV de Win +) un partido de la fecha 17 que tiene necesidades diferentes: los cardenales luchan para quedarse entre los ocho; los embajadores buscan asegurar de una vez por todas la clasificación a los cuadrangulares semifinales, la que vienen aplazando.

También llegan en curvas diferentes. Santa Fe viene de vencer, aunque con mucho sufrimiento, a Envigado en el tiempo de descuento, aunque así es como le gusta al equipo cardenal, como para no traicionar su historia, y fue con un gol de Wilson Morelo, gol que él solito se inventó para rescatar los puntos que ya se perdían.



Esa victoria llenó de vitalidad al equipo santafereño, que se metió en la pelea, en estos momentos está entre los clasificados, con 25 puntos, es decir, a solo 3 del líder Millonarios, y, además, quedó motivado para encarar este duelo especial contra su clásico rival.



El propio técnico Alfredo Arias lanzó dardos envenenados antes del clásico. “Jugamos contra un equipo que, según todo el mundo, es el mejor. En algún lado titularon que le queda chica la Liga. Miren lo que escriben ustedes: le queda chica la Liga a Millonarios, ¡je! Espero que los hinchas de mis jugadores me estén escuchando, que vengan, porque lo vamos a dejar todo en la cancha”, expresó el entrenador, invitando, de paso, a los seguidores cardenales que aún no se convencen con el juego que muestra el equipo y lo que sufre para sacar los resultados que necesita.

Millonarios, a reencontrarse con su fútbol

Del otro lado, Millonarios anda en curva negativa, en una peligrosa caída libre que lo toma justo en este remate de la fase todos contra todos, aunque el técnico Alberto Gamero dice que no es así, y que no está preocupado por lo que viene pasando, pues su equipo sigue líder y muy cerca de la clasificación.



Lo cierto es que el equipo viene de perder con La Equidad y empatar con América, y a eso se le suma su derrota en la final de ida de la Copa Colombia contra Junior en Barranquilla. Es más, de los últimos seis compromisos de los embajadores, juntando ambas competiciones, el balance es de un triunfo, dos empates y tres derrotas. El rendimiento en esos últimos seis partidos es apenas del 27 por ciento.



“Si voy a preocuparme con 28 puntos, faltando 6 partidos, con modificaciones de nómina... Yo preocupado no estoy. Hoy nos caen por perder dos partidos y seguimos de primeros. Si no estuviera en los 8, sí estaría preocupado. Nos faltan 3 para clasificar. Tengo la tranquilidad para segur mejorando”, se defendió Gamero el fin de semana ante la lluvia de críticas por el bajón del equipo.

Millonarios ganó el último clásico, 2-0. La figura de ese día, Carlos Gómez, no juega este partido. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO



Ambos equipos llegan al duelo con bajas en sus nóminas, aunque quizá son más sensibles las de Millonarios, que no contará con los volantes Daniel Ruiz y Carlos Gómez, jugadores claves del esquema, ambos están en el microciclo de la Selección Colombia y le harán mucha falta al equipo azul. Tampoco estará el volante Larry Vásquez, que sigue recuperándose de una lesión. Del otro lado, Santa Fe pierde, también por microciclo de la Selección, al volante Johan Torres. Tampoco tendrá al portero Leandro Castellanos, lesionado.



Llegó la hora del nuevo clásico capitalino, el partido de la máxima tensión y rivalidad en la ciudad, el duelo que les interesa a ambos y no solo por la pasión que desata, sino porque los dos equipos persiguen la clasificación. Así que el partido es decisivo.



DEPORTES

