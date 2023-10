Santa Fe vs. Millonarios ya tiene fecha y hora: programación de la fecha 18

La Dimayor dio a conocer este sábado la programación de los partidos correspondientes a la fecha 18 de la Liga.

Los partidos de esa jornada se disputarán entre el viernes 20 de octubre y el lunes 23 del mismo mes.



El partido más llamativo es el clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios en el estadio El Campín. Por ahora, ambos equipos están en la pelea por clasificar a los cuadrangulares.

Programación

Millonarios vs. Santa Fe

Viernes 20 de octubre

Envigado vs. Cali

4 p. m.



Jaguares vs. Pasto

6:10 p. m.



La Equidad vs. Águilas

8:20 p. m.



Sábado 21 de octubre

Santa Fe vs. Millonarios

4 p. m.



Unión vs. Bucaramanga

6:10 p. m.



Junior vs. Once Caldas

8:20 p. m.



Domingo 22 de octubre

Chicó vs. Nacional

4 p. m.



Medellín vs. Pereira

6:10 p. m.



Alianza vs. Tolima

8:20 p. m.



Lunes 23 de octubre

América vs. Huila

8 p. m.





