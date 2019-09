'Hay que creer, por qué no, en que podemos clasificar': Hárold Rivera

El abrazo entre todos los integrantes del cuerpo técnico de Santa Fe tras ganarle a Millonarios el clásico 298 conmovió a los 25.000 hinchas rojos que llegaron a El Campín. Uno de los más contentos era el técnico Hárold Rivera, que logró su segundo triunfo consecutivo y ahora le apunta no solo a salir del fondo de la tabla sino a soñar con una clasificación a los cuadrangulares semifinales, que aún se ve muy complicada. Esto dijo Rivera en rueda de prensa.

Un triunfo que da alas. Darle gracias a Dios por esta victoria, la necesitábamos. El partido contra Medellín fue un revulsivo importante para la semana y para encaminarnos a estar mejor. Enfrentamos a un equipo duro, difícil, y creo que lo controlamos, ellos no tuvieron claridad. En el segundo tiempo los obligamos a ser imprecisos, nos tiramos atrás pero producto de que ellos adelantaron las líneas. Controlamos el juego por las bandas, que es uno de los fuertes de Millonarios. El nivel de varios jugadores nuestros creció y eso es importante. Faltan 10 fechas y esperamos, hay que soñar, hay que creer en que, por qué no, podemos aspirar a una clasificación.



Los detalles tácticos. El planteamiento los cambié porque los jugadores del ataque de Millonarios son rápidos, ellos aprovechaban con pelotazos cruzados y frontales. Presionamos en zona 2, redujimos el espacio entre líneas. El doblaje por bandas, estar cerca, no dejar girar a Pérez, eso fue importante. Hicimos un trabajo interesante, importante, desequilibramos en el momento preciso con el pase de Andrés Pérez y la definición de Balanta. Les dije a Andrés y a Giraldo que tenían que ser muy precisos hoy, aprovechamos ese pase filtrado a Velásquez y ahí es donde estábamos desequilibrando.



En qué ha mejorado Santa Fe. Nosotros llegamos y fueron casi cinco partidos seguidos sin tiempo para trabajar, no teníamos semanas largas para darles conceptos a los muchachos. La mente, el cambio de actitud. Estos triunfos dan mucha confianza. Ganar el clásico es un partido aparte. Millonarios estaba arriba y nosotros en los últimos lugares y eso nos da pie para inculcar el modelo de juego que a mí me gusta, el ímpetu, las ganas de salir de esta situación.



¿Victoria justa? Tuvo más trabajo Martínez que el arquero nuestro. En el segundo tiempo generaron algunas aproximaciones, pero es importante y somos justos vencedores por lo que hizo el equipo. Estos partidos son diferentes a los otros, nos enriquece y nos da más confianza.



Andrés Pérez. Sabemos la edad, es un jugador mayor, mientras más descansado llegue a los partidos, mejor. Estamos haciendo un trabajo diferenciado con él. Pero no es solo Pérez, el nivel de algunos jugadores sigue mejorando.



