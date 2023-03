Separados apenas por un punto en la tabla de posiciones, con la necesidad de ir asegurando la clasificación a los cuadrangulares semifinales y con un objetivo idéntico en la mira, un torneo internacional, Santa Fe y Millonarios se encontrarán de nuevo en El Campín, este domingo, en la edición número 311 del clásico bogotano. El juego se verá por Win Sports +, a partir de las 7:45 de la noche.

Rojos y azules llegan al partido en una aparente calma, pero hay algunas nubes que preocupan en sus respectivos panoramas. En el caso de Santa Fe, las aguas se han calmado con respecto al técnico Harold Rivera, que estaba a punto de armar las maletas para irse, pero que encadenó una serie de resultados muy favorables que enderezaron el camino.

Primero, los cardenales aseguraron su presencia en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, con una victoria como visitante contra Águilas Doradas en un casi desierto estadio Atanasio Girardot. Y luego, Santa Fe logró dos resultados claves en la Liga, una gran victoria contra América y un empate en Barranquilla que ahondó la crisis del Junior. Y también derrotó al colero, Deportivo Cali.

Hugo Rodallega celebra el segundo gol de Santa Fe.



Rivera, después de una serie de lesiones y suspensiones, parece haber encontrado una nómina estable, aunque sigue con algunas bajas para el clásico contra Millonarios, como Jhojan Torres, que está con la Selección Colombia sub-20.

La tranquilidad de Harold Rivera antes del clásico

“Es un partido distinto a todos, ante el rival del patio, un equipo que anda bien, que su último partido lo ganó de buena manera contra el Deportivo Pasto. Es un partido que nos coge a nosotros en un mejor nivel del que iniciamos y eso hace que sigamos creyendo en poder conseguir cosas importantes, que el equipo siga creciendo”, declaró Rivera.



“Como siempre se ha dicho, los clásicos no se juegan, sino que se ganan, y estamos con esa consigna de sumar los tres puntos que nos permitan seguir subiendo en la tabla”, agregó el técnico de Santa Fe.

Hárold Rivera, técnico de Independiente Santa Fe.

Rivera ha tenido que hacer algunos cambios en el estilo y en la forma de parar el equipo en busca de progresos en el ataque. En las primeras fechas había jugado con defensa de tres: tuvo altibajos atrás y le faltó pegada adelante. El cambio a la línea de cuatro zagueros coincidió con la mejora en los resultados. El DT espera mantener la misma línea.



“La misma idea continúa, yo no voy a cambiar de la noche a la mañana lo que vengo haciendo. Además, la idea de juego he tratado de impregnársela a los jugadores, de día a día mejorarla, así cambie la estructura. La idea no la cambio, de ser un equipo intenso, de hacer presión, de intentar hacer posesiones largas”, señaló el técnico del León.

Millonarios sigue en problemas: muchas bajas

Mientras Santa Fe poco a poco empieza a estabilizar su formación, en Millonarios las cosas son muy diferentes. Alberto Gamero, el técnico de los azules, ha tenido que recomponer su nómina en varias ocasiones, entre las lesiones y los llamados de jugadores importantes de la titular a varias selecciones.



Así las cosas, ya Gamero tuvo que tachar siete nombres para alistar su lista de convocados para el clásico. No tiene a dos bastiones de su sistema defensivo, el portero Álvaro Montero y el zaguero Juan Pablo Vargas, que, por ser fecha Fifa, están con las selecciones de Colombia y Costa Rica, respectivamente. Y a esa lista se suma Óscar Cortés, que trabaja junto a Jhojan Torres en la sub-20.

Alberto Gamero

Así como Gamero y su cuerpo técnico trabajan a toda máquina para rearmar el plantel, el departamento médico de Millonarios también está en plena actividad. Están por fuera, por diversas causas, Óscar Vanegas, Ómar Bertel, Leonardo Castro, Jáder Valencia, Stiven Vega y Luis Carlos Ruiz, aunque los dos últimos ya hacen trabajos de campo y están en reacondicionamiento físico.



En el anuncio de los convocados para el clásico, además, faltó otro nombre, el del lateral Israel Alba, autor de uno de los goles con los que Millos venció el miércoles a Pasto en juego pendiente de la primera fecha.

¡Por el Clásico Capitalino! 🔵⚽️🏟🔝



Estos son los jugadores convocados por el profe Gamero para el juego de mañana frente a Santa Fe en El Campín. ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/o4XSbTCEcR — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 25, 2023

Millonarios, además, no ha podido suplir la salida de dos de los titulares del año pasado, Carlos Andrés Gómez y Daniel Ruiz, lo que ha obligado al técnico, incluso, a probar otras variantes de juego. Una de ellas ya la utilizó en partidos anteriores y sería una opción en este clásico: poblar la mitad del campo con una línea de tres, juntar a Mackalister Silva y Daniel Cataño y dejar un solo delantero, Fernando Uribe.



(Le puede interesar: Robos y provocaciones de hinchas de Once Caldas y Pereira antes del clásico)



La victoria contra Pasto calmó un poco el ánimo de algunos hinchas que comenzaban a cuestionar el trabajo de Gamero, después de tres años y medio. Millonarios también estará en la fase de grupos de la Sudamericana, pero a diferencia de Santa Fe, que venía de abajo hacia arriba, lo de los azules fue cayendo de la Libertadores.



“Hemos tenido partidos en los que hemos cometido errores, en los que nos ha costado ganar, pero hemos disputado esos partidos. Veo fuerte al grupo, a pesar de las lesiones que tenemos”, dijo Gamero en rueda de prensa.

Así ven los dos técnicos a sus rivales

Tanto de parte de Rivera como de Gamero, el respeto por el rival es enorme. “A pesar de las bajas de Millonarios, es un equipo que lleva un proceso, Alberto Gamero va para cuatro años con Millonarios y eso hace que conozca su equipo”, dijo Rivera.



“Yo creo que Santa Fe viene en alza. La clasificación en la Copa Sudamericana le dio un envión anímico muy bueno y se ha tomado confianza”, opinó, por su parte, Gamero, horas antes de un clásico muy atractivo para la tribuna.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

