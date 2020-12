Misión cumplida: Santa Fe, finalista de la Liga femenina

Sin el brillo de otros partidos, pero administrando su ventaja y con mucho oficio, Santa Fe es el primer finalista de la Liga Femenina, tras empatar este sábado 1-1 con Medellín-Formas Íntimas, en el estadio El Campín.

Las Leonas esperan rival: la otra semifinal la definirán este lunes América y Millonarios, en el estadio Pascual Guerrero (3 de la tarde). El juego de ida terminó 1-1.



Con la ventaja de ir ganando 2-0 por la victoria en el partido de ida, las Leonas no tuvieron un buen comienzo. Medellín, obligado a atacar, intentó someterlo pero le faltó contundencia. Muy temprano, Sara Córdoba perdió la opción de recortar la ventaja con un remate cruzado que se fue afuera por muy poco.



(Lea también: Tras salir de la Selección, Carlos Queiroz ya tendría nueva oferta)



Ya en la segunda parte, el equipo que dirige Albeiro Erazo fue más parecido al arrollador y contundente, que había ganado 10 de sus 11 partidos en la Liga femenina. Hizo un cambio que en principio no gustó a los hinchas que seguían el partido, al sacar a Diana Celis para que ingresara Kena Romero. Pero desde ese momento, el dominio fue de Santa Fe.



Santa Fe pudo, incluso, haberse ido en ventaja mucho antes, cuando la juez María Victoria Daza dejó de sancionar un penalti por falta de la portera Sandra Sepúlveda a Romero.



Finalmente, las Leonas encontraron la ventaja con un sello del equipo masculino: la pelota quieta. Fue una llave extranjera: cobro de tiro de esquina de la paraguaya Fany Gauto y cabezazo de la venezolana Nubiluz Rangel, a los 17 del segundo tiempo.



(Además: Al fin: figura de la Selección le envió un mensaje a Carlos Queiroz)



Al Medellín hay que reconocerle su valentía: no se resignó y salió a tratar de recortar una ventaja que ya era de tres goles y le alcanzó para, al menos, empatar el partido, con un autogol de Leivis Ramos, que terminó metiendo la pelota en su portería tras un centro de Diana Carolina Ospina, a los 24.



El primer campeón de la Liga femenina va ahora por su segunda estrella. Ya obtuvo el título en 2017. En 2018 lo sacó Nacional en la semifinal. El año pasado quedó afuera en cuartos, eliminado por Millonarios. Ahora se ve muy fuerte.



DEPORTES