Hárold Rivera: ‘Nos vamos con el sinsabor de no haber ganado’

Hárold Rivera, el técnico de Santa Fe, quedó con una deuda consigo mismo, tras el 0-0 contra el Medellín de este domingo, en el estadio El Campín. Rivera destacó la capacidad del equipo para crear las opciones contra un equipo que trabajó bien en defensa, pero tiene claro que hay que resolver el problema de gol.

Estas fueron las principales frases de Rivera en la rueda de prensa posterior al partido.



El balance. “Si bien generamos opciones nos vamos con el sinsabor de no haber ganado, hicimos todo por el partido. Desde el minuto hasta el 90 y más lo intentamos, generamos opciones de gol, Sherman creo que tuvo tres, la del palo, la que le sacó el arquero, fueron muchas las que generamos producto del no desespero, de planificar un partido de esta forma, habíamos analizado al Medellín y habíamos visto que había sacado resultados de esa manera. El arco no se nos abrió. Importante mantener el arco en cero también, pero me voy con un sinsabor por no haber ganado. Puedo decir que sumamos contra un grande como el Medellín, pero creo que merecíamos más. Hay que buscar un revulsivo para las anotaciones, cuando no fue el palo fue el arquero”.



¿Esperaba un Medellín tan cerrado? “Sí, por lo que habíamos planificado, pero también por lo que Santa Fe hizo. El cambio del profe de sacar a (Robert) Harrys, que es uno de los jugadores mas desequilibrantes por banda, entró Díaz para equilibrar más el medio. Esperábamos eso del Medellín, trabajamos con base en esa situación. Bien dijo Sherman, Seijas tuvo opción, Giraldo tuvo un remate que se fue por encima. Trabajamos para eso, para moverlos de un lado a otro, romper ese bloque. Dejan pocos espacios e igual le generamos opciones de gol. Preocupante que no hubiéramos generado ninguna. Dios quiera que se le abra el arco a nuestros delanteros, son los primeros que tienen esa obligación de marcar, no están finos pero esperamos que se les abra”.



La falta de gol. “Es una materia que creo que pendiente, no solo en Santa Fe sino en muchos equipos, buscar quién anote. Si bien es la octava fecha y lo que fue el penalti de Rangel no han podido marcar los puntas. Rentería entró y ha jugado en esa posición, intenté hacer un cambio y ver qué opciones podíamos crear con él, no tuvimos la respuesta que esperábamos con una oportunidad para anotar. Lo importante es que la idea está, sabemos a qué jugamos, generamos opciones, nos gusta tener la pelota y generar. Que tengamos la posibilidad de trabajar la pelota quieta, retomarla, de todos modos, ese sinsabor es por no marcar. Tenemos que seguir buscando las alternativas”.



Los resultados contra los grandes. “Sumar contra América y contra Medellín también es importante, Siempre queremos ganar, a veces no se puede, pero siempre lo intentamos. No es el desespero, al frente tenemos rivales que se preparan para hacer las cosas bien, Medellín ha sacado resultados de esa forma. En un partido tan cerrado cuento cinco o seis opciones de gol. Entonces, creo que es importante que creemos las opciones. Hay que seguir trabajando para generar situaciones, pero muchas veces se gana con una sola opción que se convierta”.



