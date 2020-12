Santa Fe y La Equidad, en la batalla semifinal 

Llegó el día. Santa Fe y La Equidad se vuelven a enfrentar y esta vez uno de los dos dará el paso a la final. La serie está 1-1, tras una dura batalla en la ida, así que se resolverá hoy en El Campín. Los cardenales, con la bandera de ser el equipo con más puntos en el año; los aseguradores, como los más combativos, los que no dan nada por perdido. Un duelo abierto en la lucha por ir a la final.



Santa Fe es reconocido como el mejor equipo del campeonato, por los puntos que lleva en la reclasificación, 44; por sus 12 victorias, más que todos sus rivales, y porque es uno de los que menos han perdido, 3 juegos. Tiene una combinación de orden y eficacia que ha sido efectiva. Además de ser el segundo equipo con más goles en el año, 37, detrás de los 41 que hizo Nacional. Cifras y más cifras acompañan la campaña del equipo cardenal.



“Este es un equipo solidario y que ha sido compacto, no hay dependencia, eso ha hecho que nos veamos fuertes en la cancha y eso es muy importante”, dijo el volante Andrés Pérez, que es el jefe del mediocampo cardenal.



El técnico Harold Rivera ha hecho un trabajo excepcional desde que llegó en 2019. Cogió a Santa Fe en crisis y lo puso en su lugar, arriba, peleando, como favorito al título. Pero le falta pasar primero este difícil reto para ir a la final. La Equidad es uno de esos equipos que nadie quiere enfrentar, porque se adapta a cada partido y a cada rival, porque son fuertes y porque luchan con mucha convicción. Ha sido un equipo silencioso que fue dejando rivales en el camino, como al Deportivo Cali en los cuartos de final.



Así que La Equidad tiene lo suyo. Es un equipo fuerte atrás y en el mediocampo. Pero que no se crea que solo se defiende, no, este equipo lleva 33 goles en el año, lo que demuestra su capacidad ofensiva. Además, tiene a un goleador inspirado, al atacante Matías Mier, que lleva 10 anotaciones y está en estado puro. Pelota que le llega va al arco y casi siempre con peligro. Mier está bien rodeado, hombres como Stalin Motta o Pablo Sabbag también aportan mucho en el ataque.

“Nosotros sabemos que no somos favoritos, no nos han regalado nada. El secreto de este equipo es como trabajamos, lo unidos que somos, no tenemos problemas entre nosotros, todos estamos contentos y el objetivo es primero el grupo antes que nada, eso es lo clave”, dijo Sabbag en ESPN.

Sambueza, la ausencia

Respecto al partido de ida, la gran novedad para el choque de hoy es que Fabián Sambueza no estará. Y eso es un enorme problema para Santa Fe y una enorme ventaja para La Equidad, pues se trata del mejor jugador cardenal, el cerebro, el del desequilibrio. El argentino fue expulsado en la ida, en una decisión que generó mucho ruido, incluso con la solicitud de los cardenales para que el comité disciplinario anulara la roja. Cosa que no sucedió. Le dieron una fecha.



En todo caso, Santa Fe confía en el resto del plantel, en hombres que andan en un gran nivel como Jhon Velásquez, que lleva tres goles, todos anotados en esta etapa definitiva (dos a Pasto en cuartos y uno a La Equidad en semifinal). Es un jugador de mucho talento y llamado a ser hoy el guía del equipo. También se ha destacado Kelvin Osorio, pieza clave en la idea de Rivera. Ante la ausencia de Sambueza, su lugar podría ser ocupado por Mauricio Gómez, aunque Luis Manuel Seijas ya se recuperó y espera oportunidad.



“Será un partido muy parecido al de ida; el tema del local, ahora sin público y siendo los dos de la misma ciudad, no influye mucho, pero en casa tenemos una responsabilidad, con la gente que no está en el estadio pero que está allá afuera”, dijo Seijas.



En La Equidad, mientras tanto, celebran el regreso de sus sancionados, Mahecha y Torralvo. De a poco, el equipo de Alexis García se ha ido reponiendo a tantas ausencias que ha tenido y por fin está completo, justo para su partido más definitivo del año. El día llegó para rojos y verdes, con un cupo a la final en juego.





