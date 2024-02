Santa Fe, sensacional victoria, le pintó la cara al Junior, que la sacó barata

Santa Fe logró una importante victoria en la octava fecha del primer torneo del año, al derrotar en El Campín a Junior de Barranquilla, 3-0, en una buena presentación.

El local hizo ver muy mal al visitante, que la 'sacó barata' en Bogotá, pues pudo haberse llevado más goles. No solo el elenco dirigido por Arturo Reyes perdió en la cancha, sino que uno de sus jugadores clave, Rafael Pérez, sufrió fractura de la tibia de la pierna derecha, según el informe extraoficial.

Muy claro

Casi que desde el arranque del partido las cosas para el Junior no le salieron, mientras que al elenco dirigido por Pablo Peirano sí, lo que lo llevó a la victoria clara.



A los 31 minutos de la primera parte, Agustín Rodríguez anotó el primer tanto y la segunda anotación llegó ocho minutos después, por intermedio de Julián Millán.

Julián Millán. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Y en el segundo tiempo, Junior hizo mejor partido, pero no pudo concretar. Su contrincante le dejó el balón y no lo supo aprovechar. El 3-0 llegó por intermedio de Francisco Chaverra, de tiro penalti.



Con los tres puntos, Santa Fe llegó a 13 unidades, es segundo detrás del Tolima (16), lo que le da tranquilidad por el momento.



Junior, por su parte, se quedó con 13 unidades y tiene mucha tarea por delante, pues su presentación fue muy mala.

