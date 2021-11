Santa Fe se enredó con Junior y sigue dependiendo de otros para clasificar

Santa Fe tenía todo para terminar la fecha metido, por fin, entre los ocho primeros del campeonato, pero se durmió de entrada, le marcaron un gol y le costó muchísimo llegar, al menos, a un empate 1-1 contra Junior, que lo mantiene con vida en sus intenciones de jugar las finales de la Liga, pero aún dependiendo de resultados ajenos.

La ventaja era un premio enorme, y quizás inmerecido, para un Junior que pegó temprano y después, como el que se encuentra un maletín lleno de dinero en la calle, no supo qué hacer con ella.



Santa Fe recibió un gol de entrada y se complicó

El gol con el que abrió el marcador fue un grave error de la defensa de Santa Fe, que dejó todos los espacios posibles para que lo atacaran. Primero, Gabriel Fuentes tuvo tiempo para frenar, controlar la pelota y ver hacia dónde la tocaba. Finalmente, levantó la cabeza y vio a Fabián Sambueza en el borde del área local. El argentino también tuvo tiempo de acomodarse y cruzar su remate para vencer al portero Ómar Rodríguez, quien reemplazó al suspendido Leandro Castellanos. Los defensas de Santa Fe, en esa jugada, eran espectadores VIP.



A partir de ese momento, los locales agarraron el balón y prácticamente no lo soltaron. Pero ese dominio enorme, de más del 63 por ciento del tiempo con la pelota, al menos en la primera etapa, no se tradujo en una gran cantidad de opciones de gol. De hecho, solo remató tres veces al arco en 90 minutos. Santa Fe llegó, sí, pero no tuvo precisión en los alrededores del área y por eso, un Junior que volvió a ser tan pobre en Bogotá como el día en que lo goleó Millonarios, esta vez, no tuvo los sustos ni los malos ratos de esa jornada.



Santa Fe fue cayendo en el desespero y cada vez le costaba más acercarse al arco deJunior, y no porque los visitantes hayan hecho un enorme despliegue defensivo, sino porque los locales se enredaron.



Santa Fe apeló, en el segundo tiempo, a las únicas dos opciones de ataque disponibles que tenía en el banco, Jersson González y Neyder Moreno, en lugar de Carlos Sánchez, quien se fue muy disgustado de la cancha, y Kelvin Osorio.



Un golazo de Torijano salvó el punto para Santa Fe



Pero el fútbol, al menos, le premió las intenciones de ir al frente en un golazo que, en las acciones previas, fue una cadena de errores: una serie de malos rechazos y malos remates terminó en un pase de Juan Sebastián Pedroza y en un lindo remate de taco de Fáiner Torijano, a los 28 de la segunda etapa, para conseguir el 1-1.



Con 25 puntos, uno menos que el octavo, Envigado, Santa Fe sigue dependiendo de los demás para meterse en los cuadrangulares. Le faltan Once Caldas, en Manizales, y Águilas Doradas, en El Campín, para llegar a 31 y seguir haciendo cuentas. Pero este domingo dejó pasar una oportunidad de oro para haber tenido un remate de campeonato más tranquilo.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc