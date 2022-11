Los hinchas de Santa Fe respiraron profundo, se agarraron de todas las imágenes religiosas que tenían a la mano y vieron cómo, en el remate del partido, se salvaron de un partido en el que su equipo volvió a las dudas, a los problemas de ataque y a la desesperación, y en el que Junior lo pudo liquidar con un tanto en el tiempo de reposición. Los acabó salvando el VAR para que se quedaran con un 0-0 que sabe a poco.

Junior, desde las declaraciones de su entrenador, Julio Comesaña, después del partido contra Millonarios, pareció tomar una actitud de resignación para enfrentar a Santa Fe. Decidió aguantar, medir el aire que iba a gastar en Bogotá con una nómina limitada por una gran cantidad de lesionados y a partir de ahí, ver para qué le alcanzaba.



Santa Fe, en cambio, terminó ayudando al Junior por la forma como encaró el partido: le apostó a un juego demasiado lento, sin sorpresa, con lo cual ayudó a ese plan de ahorro físico que traía el visitante. No hubo mayores exigencias y los dos arqueros, a pesar de que la cancha de El Campín sigue mala y embarrada, se fueron al descanso con el uniforme limpio.

Junior mantuvo un plan similar al del primer tiempo después del intermedio, con un cambio de fichas, Yesus Cabrera por Luis González, de pobre partido. Santa Fe, que había perdido muy temprano a Harold Rivera, trató de meterle un poquito más de ritmo al partido, sin mucho éxito en principio.



Con ese panorama, el árbitro del partido, Alexander Ospina, fue protagonista, para mal. Después de escuchar al VAR y de tardarse varios minutos en tomar una decisión, decidió no sancionar como penalti una falta de Jorge Arias contra José Enamorado. El videoarbitraje revisó primero la acción para ver si el jugador de Santa Fe estaba adelantado. Su posición era legal, con lo cual dejaba la acción en marcha y ponía a Ospina a decidir si había falta. No le pareció.



Una nueva intervención del VAR dejó a Santa Fe con diez jugadores, a los 32 de la segunda etapa, luego de una fuerte entrada del lateral derecho, Carlos Moreno, a Carlos Bacca, Y ahí, Junior se envalentonó y el partido se volvió mano a mano.



En Santa Fe, la reacción desde el banco no fue inmediata: pasaron 12 minutos entre la tarjeta roja y el primer movimiento ordenado por Alfredo Arias, con las entradas de Jeferson Rivas por Enamorado. Y ya en el tiempo de reposición, el DT se la jugó por un debutante, Omer Almanza, en lugar de Wilson Morelo.



Almanza entró al menos con las ganas de luchar y exigió, por fin, a Sebastián Viera. Pero la más clara la tuvo Junior, en una jugada que acabó con remate de Bacca, rebote del portero José Silva y gol de Yesus Cabrera, pero el VAR le avisó a Ospina que había fuera de lugar. Y en la última acción del partido, Jeferson Rivas la tuvo para anotar, pero le metió mal el pie al balón y la tiró afuera. Pasó más en el tiempo añadido que en los 90 minutos...



Con cinco puntos, Santa Fe sigue arriba, pero el lunes podría perder el primer lugar de la tabla, si hay ganador en el duelo entre Millonarios y Pereira, en el mismo escenario y a la misma hora. Pero no fue un buen momento para perder puntos en casa, y menos, para que volvieran las dudas sobre el rendimiento del equipo.



