Santa Fe se apagó y Junior se metió en las semifinales de la Liga

Junior se metió en la semifinal de la Liga y ahora enfrentará a Millonarios, luego de eliminar a un Santa Fe que comenzó con buenas intenciones y se fue apagando poco a poco hasta sufrir un golpe muy duro para sus pretensiones, luego del 0-0 de este domingo en Armenia.

Santa Fe mantiene una preocupante tendencia a fallar en los partidos clave. El año pasado, falló feo en la ida de la final, contra América. Luego, pudo haber dejado casi sentenciada la eliminación de Millonarios y regaló el clásico en el tiempo de reposición, cuando los azules le voltearon la serie.



(Lea también: Manchester United vs. Liverpool no se juega por protestas de hinchas)



Y este duelo de 180 minutos contra Junior, en cuartos de final, lo perdió, de verdad, en Barranquilla, cuando la solidez defensiva, algo que se le había destacado a Rivera a lo largo de su paso por el club, se desmoronó en el peor momento.



Santa Fe lo intentó, pero falló por la misma causa por la que perdió contra Fluminense el miércoles, en la misma cancha del Centenario de Armenia: un dominio de pelota y territorial que no supo traducir en goles, porque no tuvo tino para rematar o porque le sobraba un pase.



(Además: ¡Trícampeón! Wilmar Barrios vuelve a celebrar en Rusia)



Con todo y eso, en la primera etapa, Santa Fe tuvo cuatro opciones claras para haber recortado terreno en la serie: a los 10 minutos le sacaron de la raya un remate a Jorge Luis Ramos, después de una serie de rebotes; a los 20, Kelvin Osorio dejó a Jhon Arias de frente al arco y este la tiró por fuera; a los 31, Arias tiró un centro al área y Osorio no alcanzó a rematar de cabeza; a los 44, otro cabezazo de Arias pegó en el piso y luego en el horizontal, y a los 45, Sebastián Viera le atajó un mano a mano a Osorio.



Todas esas buenas intenciones se le fueron apagando a Santa Fe con el correr de los minutos, a tal punto de que en el segundo tiempo no tuvo una sola llegada clara para anotar. Ya Junior ajustó tuercas, cerró los caminos hacia Viera e incluso Amaranto Perea se dio el lujo de guardar a algunos de los titulares para el partido de Copa Libertadores contra Fluminense: puso a descansar a Didier Moreno, a Miguel Borja y a Fredy Hinestroza.



(En otras noticias: Sebastián Viera les pone alas a sus récords con el Junior)



La serie pudo ser distinta si el segundo partido se jugaba en Bogotá. Santa Fe perdió la ventaja de la altura, un factor que a Junior siempre le pega muy duro. Pero con 2.600 metros o sin ellos, el equipo de Rivera se despidió de la Liga por una falta de contundencia que no supo resolver a lo largo del semestre, más allá de lo que habían compensado los mediocampistas. Le queda la Libertadores para no quedarse quieto.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

Más noticias de Deportes

- Las razones por las que Millonarios es semifinalista de la Liga



- Nairo da su parte de victoria tras ganar en Asturias



- De vuelta a la normalidad: Hamilton ganó el GP de Portugal