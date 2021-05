Santa Fe se juega el semestre en casa ajena, contra Junior

Santa Fe vivió una de las semanas más difíciles de los últimos tiempos: perdió contra Junior en Barranquilla en la Liga, tuvo que salir corriendo a buscar estadio por las restricciones impuestas en Bogotá tanto para la Copa Libertadores como para el torneo local, y ahora deberá buscar darle la vuelta al 3-1 del partido de ida para llegar a la semifinal del campeonato.

El partido, uno más, contra Junior se jugará en el estadio Centenario, de Armenia, donde ya perdió el miércoles contra Fluminense en la Libertadores. El pitazo inicial será a la 1 p. m. y el juego se verá por Win Sports +. El ganador de la serie enfrentará en semifinales a Millonarios, que este sábado eliminó al América de Cali.







Hárold Rivera, técnico de Santa Fe, ya tiene claro que no es lo mismo jugar como local en Armenia que en El Campín o en Techo, donde inicialmente iba a jugar contra los brasileños. También deberá enfrentar en la cancha del Centenario a River Plate el miércoles.



“Queremos que Santa Fe esté preparado, no niego que cuando jugamos en Bogotá, de local, somos muy fuertes, lamentablemente no podremos jugar acá y nos tocará con nuestro juego ir y convertir goles donde sea”, declaró Rivera a El Alargue, de Caracol Radio.



Rivera tiene varias bajas para este partido. Jeisson Palacio deberá pagar sanción de una fecha por acumulación de tarjetas amarillas. Dairon Mosquera, el lateral izquierdo, se lesionó, y para completar perderá a Diego Valdés por un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, que lo sacaría al menos tres semanas.







“Sí puede ser corta nuestra nómina, sobre todo porque hay varios jugadores con los que no vamos a poder contar. Pero nuestros jugadores están todos listos. Pondremos los que mejor estén y el que le toque jugar, que haga lo que entrenamos”, aseguró el técnico de Santa Fe.



