Santa Fe podría terminar la fecha metido entre los ocho: las cuentas

Santa Fe tiene este domingo una inmejorable opción para terminar la jornada 18 de la Liga metido entre los ocho primeros del campeonato. Recibe al Junior de Barranquilla en El Campín, a partir de las 4 de la tarde. El juego se verá por Win Sports +.

El equipo que dirige Grigori Méndez ha tenido un ascenso sorprendente, de estar en el fondo de la tabla a meterle presión al grupo de los ocho y estar, a falta de tres juegos para terminar el todos contra todos, con opciones reales para clasificar. El sueño de los leones se renovó, con un plantel que ha mostrado mejora en su funcionamiento.



(Lea también: El insólito penalti que falló Roger Martínez con América de México)

Santa Fe busca una victoria para cuadrar caja

El duelo contra Junior (28 pts) será crucial, pues es un rival que no tiene asegurado el cupo en los ocho, pero que está por encima con cuatro unidades más, lo que les permitiría apretar más la entrada a los cuadrangulares, dejando los cupos por resolver para el final del campeonato. Los cardenales tienen 24 unidades y gol diferencia de +1.



La sorpresiva derrota de Envigado en casa contra Once Caldas (1-2) y el empate de Bucaramanga con Nacional como visitante le abre la opción a Santa Fe de meterse entre los ocho si gana este domingo. Llegaría a 27 puntos y los superaría a ambos en la tabla.



(Además: Video: el golazo de Falcao contra el Real Madrid)

El calendario de Santa Fe en las dos últimas fechas

En las dos últimas fechas, Santa Fe enfrentará a dos equipos ya eliminados: Once Caldas en Manizales, en la fecha 19, y Águilas Doradas en El Campín, en la 20.



En la jornada 19, los cardenales deben poner atención a duelos como Águilas vs Envigado, Millonarios vs Alianza Petrolera, Jaguares vs Cali y Junior vs Equidad, esperando que los rivales que aún no sellan la clasificación, no sumen y dejen todo para decidir en la fecha 20, la cual se disputará en el fin de semana del 20 de noviembre, seguramente unificada, dependiendo de cuántos lleguen con opciones de clasificar.



DEPORTES

Con Futbolred