Carlos Sánchez venía con la fama de jugar dos mundiales y de hacer una carrera en Europa, pero en Santa Fe se puso el overol y es uno más. Corre, lucha y se sacrifica como el resto de sus compañeros. Pero toda su experiencia internacional le ha ayudado a Santa Fe a meterse en la pelea por un cupo a la final y por asegurar el regreso a un torneo internacional, después de un 2022 en blanco.

En medio de una nómina corta y con dificultades, Santa Fe construye su casa sobre esta Roca, que trata de imponer su mando en la mitad y que, en emergencias como la actual, por la lesión de José Aja, también tiene la capacidad de ir más atrás y jugar como zaguero central. Y así, moviendo piezas cada semana, sin poder repetir equipo, el DT Alfredo Arias ha construido un equipo sólido en Bogotá y luchador por fuera. Hoy reciben al necesitado Junior (4 p. m., con señal de Win Sports +).



Millonarios vs. Santa Fe

¿Cómo viven este momento, con Santa Fe como líder?



Con la tranquilidad de que cada día el grupo, el equipo, la gente que hace parte de Santa Fe está dando lo mejor. El mensaje es claro, como referente del equipo: es mantener el foco en lo que tenemos, ir partido tras partido. El éxito radica en esforzarse cada día.

¿Qué meta se plantearon al comenzar la temporada? ¿Se imaginaron clasificar como líderes?

No nos pusimos un techo, simplemente para poder estar donde estamos, teníamos que estar en los ocho, el objetivo era ese. Una vez entramos, vamos manejando partido tras partido y vamos a ver hasta dónde llegamos con este envión anímico.

¿Cómo interpreta las diferencias tan cortas? Tres puntos entre el primero y el octavo...



Ha sido un torneo atípico, creo que muy rara vez se dio un torneo así. Es un torneo que da la posibilidad de que todos puedan entrar, para que los equipos llamados pequeños puedan luchar por el objetivo de entrar a los ocho. Fue un torneo muy luchado, muy competitivo, y eso habla del nivel de cada equipo, cada uno pelea con las fuerzas que tiene.

Algunos dicen que Santa Fe tiene más puntos que juego. ¿Es así?

La verdad, poco consumo los programas deportivos porque los veo como opinólogos: todos opinan, todos dicen cosas, luego se retractan y no pasa nada. Eso par mí va en contra de la industria del fútbol. Puedes formar opinión, polemizar un fin de semana, pero no estás aportando a la esencia del fútbol. De Santa Fe se dicen muchas cosas, pero nos blindamos de eso, creemos en nuestro trabajo, en el mensaje del profe, estamos compenetrados. Nuestra idea es seguir así, que la gente piense lo que quiera, seguiremos dando todo lo que tenemos y que los resultados sean los que se deban dar. Que algunos juegan más bonito: de Millonarios se decía que la Liga le quedaba pequeña y luego terminó en aprietos para clasificarse. El fútbol es muy cambiante.

Foto: César Melgarejo, CEET

En algunos partidos sufrieron, pero Santa Fe es el mejor local de la Liga...



Hemos mantenido una regularidad importante en nuestra casa, con nuestra gente, y no es que no nos preparemos igual cuando vamos afuera. El objetivo es igual, acá o afuera, ganar los tres puntos, adaptarnos al clima, a las situaciones de cada equipo.

Perdieron varios puntos en los últimos minutos: Águilas, Bucaramanga, Jaguares... ¿Cómo han ido corrigiendo eso?

Es un tema de aprendizaje. En los campeonatos pasados teníamos un déficit importante en el tema del balón parado. Un factor importante es mantener la concentración. Los partidos se ganan y se pierden por pequeños detalles. Hay factores: el cansancio, la altura, la cancha. Ahí está la confianza de Santa Fe, mantenerse concentrado.

¿El clásico que le ganaron a Millonarios, después de ir 2-0 abajo, fue el punto de quiebre de la campaña?

No te voy a mentir: fue un partido que anímicamente nos hizo sentir muchas cosas. Veníamos de varios partidos que no le podíamos ganar a Millonarios, y por la forma como se dio, nos dio ese plus de confianza, de creer que sí estamos para dar la pelea, para luchar.

¿Cómo han resuelto los problemas con una nómina corta? Ha tenido que jugar incluso de central...

Desde el primer momento sabíamos que el plantel era reducido, pero si estábamos unidos y tirábamos para el mismo lado, podíamos conseguir cosas importantes. Es un equipo en el que somos todos obreros: no porque Carlos Sánchez fue a dos mundiales es distinto. Carlos Sánchez es Santa Fe, como Morelo, como Castellanos, como Mier. Cuando alguno tuvo dificultad o se sale del libreto, estamos los referentes para llamarlo y aterrizarlo, el equipo puede rendir sin él, pero él sin el equipo no.

¿Cuál es el aporte de Alfredo Arias?

El profe Arias es un gran orador, habla siempre de sus experiencias. Tiene una gran virtud: no se calla, no se guarda nada. Dice que en su vida se calló muchas veces y ahora decidió no callarse. Te dice de frente cuando estás bien, cuando estás mal. Es una persona leal, fiel a su convicción. Es muy flexible, da cabida a sus jugadores, que puedan dar el punto de vista y llegar a la conclusión de qué es lo mejor para el equipo. Vive el fútbol, es adicto al fútbol.

¿Les preocupa Junior, pese a que no ha ganado?

Es un rival importante, de mucho calibre, de mucho nivel, que se ha ganado el nombre que tiene por lo que representa para el fútbol colombiano. Para nosotros no tiene que cambiar nada: nosotros somos Santa Fe, vamos partido tras partido y luchamos por cumplir nuestra meta.

JOSÉ ORLANDO ASCENSIO

SUBEDITOR DE DEPORTES EL TIEMPO

@JOSASC

