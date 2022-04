Independiente Santa Fe vivió otra de esas semanas muy convulsionadas, que los hinchas parecían ya haber dejado atrás en su historia, luego de casi una década con muchos festejos, nacionales e internacionales, pero que ahora son cada vez más frecuentes. Sin embargo, el sistema de campeonato les brinda la oportunidad de salvar el semestre en tres partidos, aunque sin depender de sí mismos.

Los rojos, que son undécimos en la Liga con 22 puntos, a tres del octavo, Once Caldas, vuelven a El Campín para jugar este sábado contra otro equipo que aún tiene opciones de clasificar, Jaguares. El encuentro se verá por Win Sports +, desde las 6:10 de la tarde.



Una semana muy dura para Santa Fe

Agustín Julio dirigirá de nuevo el equipo masculino de Santa Fe. Ya fue campeón con el femenino. Foto: Archivo EL TIEMPO

La difícil semana roja ya se cobró una cabeza, la del técnico argentino Martín Cardetti, quien no pudo convencer ni al plantel ni a la gente de lo que quería con su estilo de juego. Mientras busca un nuevo entrenador, Agustín Julio, que últimamente ha hecho las veces de bombero en varias ocasiones, aparece de nuevo para apagar un incendio en el plantel profesional.



“Tenemos la ilusión de conseguir el objetivo y mostrar el nivel de los jugadores, esperamos tener los resultados que queremos. He tenido la oportunidad de dirigir al equipo en varias ocasiones y me gustan mucho los grupos agresivos, hay que sacarles el mayor provecho a todos”, dijo Julio en rueda de prensa.



En una de las emergencias que tuvo el equipo en los últimos años, Julio ya salió campeón desde el banco. Lo hizo en 2017, en la Liga Femenina, tras la sorpresiva salida de Germán Morales, con el equipo en el primer lugar de la tabla. El cartagenero le dio continuidad al trabajo y así celebró la primera estrella de la historia en ese torneo.

Julio, con la ayuda de otro hombre de la casa

Es complicado cambiar cosas en dos o tres días de un sistema, pero habrá cositas nuevas, que van a costar, como se los dije a ellos. FACEBOOK

Ahora, Julio trabajará junto a otro hombre de la casa, Grigori Méndez, quien el año pasado también agarró al equipo sobre la marcha en reemplazo de Harold Rivera (quien, a su vez, también llegó de emergencia para suplir la salida de Patricio Camps).

Méndez también tiene un título, la Superliga, tras vencer en la final al América de Cali.



“Lo importante es que el equipo tiene las ganas, la intención y es muy receptivo. La alegría con la que se ha trabajado en estos dos, tres días me tiene muy contento. Es complicado cambiar cosas en dos o tres días de un sistema, pero habrá cositas nuevas, que van a costar, como se los dije a ellos. Esperemos que a ellos les guste y luego a nuestra afición, para traer a toda esa gente que queremos que colme las graderías”, explicó el DT.



Julio tiene una larga historia con Santa Fe, con el que debutó en 1995 y estuvo en tres etapas hasta 2011. Ganó la Copa Colombia como jugador en 2009 y ahora vuelve a dar una mano desde el banquillo.



“Estos días les decía a los muchachos que hace rato no me levantaba a las 3:30 de la mañana, pero con todas las ganas de preparar lo que viene. Desafortunadamente, es un momento difícil, pero acá vamos a poner la cara para todo lo que se necesite”, agregó.



Además de la Liga, Santa Fe también tiene la opción de seguir adelante en la Copa Colombia, en la que deberá revertir un 2-1 contra Junior. Pero la urgencia ahora es meterse entre los ocho, con la esperanza de recuperar a varios lesionados. Matías Mier ya volvió y Wilfrido de la Rosa podría estar la próxima semana. Eso es lo que hay.



