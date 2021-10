Santa Fe hace cuentas y espera resultados para entrar a los ocho

Independiente Santa Fe todavía hace cuentas para clasificar a los cuadrangulares del fútbol colombiano. Si hace la tarea, pues los jugará, aunque no es fácil el camino que tiene de acá en adelante.

La primera asignatura pendiente, y que tiene que superar, es contra Jaguares, uno de esos partidos que llaman de seis puntos porque su rival también está en la pelea (4 p. m., con señal de Win Sports +).



Santa Fe, a ganar y a esperar

Si el conjunto bogotano gana, llega a 23 puntos y pasa en la tabla a su rival de turno y al Bucaramanga, pero no todo está decidido. El resultado de este miércoles no le ayudó: Cali venció 2-0 a Patriotas en Palmaseca y con eso, así el equipo de Grigori Méndez gane este jueves, no le alcanzará para terminar la fecha dentro de los ocho. Dependerá también del resultado del Quindío, que visita al Junior en Barranquilla (6:05 p. m.).



Como en el fútbol y en otros deportes hay que hablar de supuestos, es claro decir que el elenco cardenal está en la obligación de ganar hoy para seguir aspirando. Para llegar al ‘número mágico’, 31 puntos, a Santa Fe le faltan 11 unidades y tiene tres partidos como local: recibirá, aparte de Jaguares, a Junior y Once Caldas.



Los nueve puntos le darían mucha opción de conseguir su objetivo, pero deberá, además, sacar un par de puntos en los dos juegos que le quedan de visitante, frente al Quindío y Once Caldas.



La campaña en casa, el talón de Aquiles de Santa Fe

El camino es claro, difícil, pero no imposible: ganar lo que le queda en El Campín y arañar por fuera, al menos, dos puntos, es algo que está en las posibilidades, pero hay un ítem que juega en su contra, el equipo bogotano es el peor local del campeonato.



Los cardenales solo han ganado cinco unidades en siete partidos, solamente ha obtenido un triunfo, ha empatado dos juegos y ha perdido en cuatro ocasiones, lo que indica que si bien tiene opciones, no son tan claras como se podría pensar.



