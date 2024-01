Santa Fe vs. Envigado está en riesgo de jugarse por los incendios en Bogotá

Los habitantes de Bogotá se han volcado en atender los incendios forestales que desde hace tres días mantienen a la capital en vilo y a sus diferentes fuerzas de emergencias en un constante y arriesgado esfuerzo y hasta el deporte se ve afectado.

En la ladera del cerro El Cable, donde desde el miércoles se encuentra el incendio más complicado, los habitantes viven atentos a los vehículos de emergencias que suben para atender las llamas, mientras que los vecinos de El Paraíso, en el céntrico barrio de Chapinero, se organizan para juntar comida y bebidas para bomberos, policías y militares.



El fuego comenzó alrededor del mediodía, uniéndose al que ya acechaba a los vecinos de los cerros orientales el lunes y que aún sigue activo.

En suspenso

Para este sábado en el estadio El Campín está programado el partido entre Independiente Santa Fe, válida por la segunda fecha del primer torneo del año del fútbol colombiano.



Sin embargo, la emergencia ambiental que vive la capital del país ha sido determinante para que se estudie la posibilidad de que el compromiso pactado para las 4 de la tarde no se pueda realizar.



No hemos hablado con los presidentes, pero estamos en ese proceso y vamos a ver qué pasa. Si la calidad del aire no da para jugar, no podemos poner en riesgo la salud de los jugadores por ningún motivo, pero eso lo determina la Secretaria de Salud y Ambiente de aquí a mañana”, dijo el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, a El Gol Caracol.



Y agregó: "Las próximas horas son claves para una decisión final. No tenemos reunión, estamos monitoreando la decisión, pero no tenemos reuniones. Esta es una determinación que se toma en conjunto con la Dimayor”.



Se contactó al presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, quien dijo no tener conocimiento sobre el particular.



"Ninguna autoridad se ha comunicado conmigo, ni con la Dimayor. La información hasta ahora es que el partido se juega mañana, nadie me ha llamado para nada”, precisó el dirigente.

