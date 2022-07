Santa Fe avanza, poco a poco, para consolidar el proyecto del uruguayo Alfredo Arias al frente del equipo. Pero en los 270 minutos que van de la Liga 2022-II ha tenido que sufrir más de la cuenta.



Venía de salvar sobre la hora un empate contra La Equidad, de regalar dos puntos en la última jugada contra Águilas Doradas en Rionegro y este domingo, en su primer partido como local, Cortuluá se le envalentonó, pero no pudo evitar una derrota por 1-0 que se construyó en el primer tiempo y en la que los locales tuvieron que aguantar casi media hora con uno menos.



Arias ha mantenido más o menos los mismos nombres en la nómina titular, con jugadores que poco a poco se afianzan como columna vertebral del equipo: el arquero Leandro Castellanos, el uruguayo José Aja, Carlos Sánchez, Matías Mier, Néyder Moreno y Wilson Morelo. Y sobre esa estructura ha hecho algunos movimientos. Esta vez, contra Cortuluá, sacó a Juan Sebastián Pedroza, que había sido titular en los dos partidos como visitante, para darle juego otra vez a Wilfrido de la Rosa.

El gol que le dio la ventaja a Santa Fe



Parte de esa columna vertebral, la ofensiva, tuvo participación directa en el primer gol del partido en El Campín. Moreno recibió la pelota en un saque lateral, su acción terminó en un rechazo, Mier recogió la pelota y cuando muchos esperaban un remate al arco, tocó al borde del área para que llegara desde atrás Hárold Rivera para pegarle desde allí, a ras de piso, y anotar el 1-0, a los 39 minutos.



Santa Fe ya comienza a mostrar algunas de las características que quiere Arias: un juego sin mucho toque en la mitad, más directo, aprovechando la velocidad y la habilidad de sus extremos y la pegada de Mier, Rivera y Moreno. El problema es que a veces el equipo jugó muy replegado y Cortuluá, muy necesitado por el tema del descenso, no lo esperó. Todo lo contrario, en más de una ocasión exigió a Castellanos.

La expulsión hizo que Santa Fe renunciara a atacar



El problema para Santa Fe se agravó con una acción en la que intervino el VAR para avisarle al árbitro Héctor Rivera que Andrey Estupiñán (que había entrado en la segunda etapa por De la Rosa, supuestamente para cuidar el bloque, porque el atacante tenía amarilla) le había metido un codazo en la cara a Féiver Mercado, atacante de Cortuluá. El juez aceptó la sugerencia y le mostró la tarjeta roja.

Acción del partido Santa Fe vs. Cortuluá. Wilfrido de la Rosa (17) intenta anotar. El portero Ernesto Hernández lo impide. Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO



A partir de ese momento, si no es porque en las tribunas había 10.060 hinchas de Santa Fe, el partido parecía jugarse en el estadio Doce de Octubre y no en El Campín. Santa Fe, ahora sí abiertamente, terminó metido atrás, defendiendo con cinco, porque la ‘Roca’ Sánchez se metió entre los dos centrales, y el equipo nunca volvió a llegar con solvencia, más allá de uno que otro pelotazo buscando a Morelo. Y para completar, Arias, en los últimos minutos, renunció casi del todo al ataque, con un hombre más de marca, Jonathan Herrera, en lugar de Néyder Moreno.



Leandro Castellanos acabó siendo figura, atajando varias pelotas difíciles, entre ellas, un remate a quemarropa de Henry Rojas, muy silbado por la tribuna roja por lo que hizo en la final de la Liga 2017-II entre Santa Fe y Millonarios. Y esta vez, para fortuna de Arias, no hubo errores al final del juego. En puntos, Santa Fe sigue creciendo. En juego, aún hay que mejorar.



