Santa Fe y Cali arrancan la Liga con una nueva ilusión

Terminó el descanso, las vacaciones; Santa Fe pisa otra vez el estadio El Campín, con el evidente deseo de pelear por lo que no pudo lograr en el primer semestre: la estrella. Se estrena contra el Deportivo Cali (8 p. m., Win +), que tiene el mismo objetivo. Son dos equipos en deuda e ilusionados. Dos que quieren revancha.

Santa Fe cambió muy poco. Tiene el mismo DT, Harold Rivera, que salió airoso de los golpes recientes para sostener un proyecto al que le ha faltado la corona. Rivera conserva la base de su nómina, pero se le fueron varios jugadores claves: Sherman Cárdenas, Carlos Mario Arboleda, Diego Valdés, Jeisson Palacios, Daniel Giraldo y Luis Manuel Seijas.



En cambio, llegó un refuerzo de peso para el mediocampo, Álex Mejía, procedente del Libertad de Paraguay. Además, Neyder Moreno, Yilmar Velásquez y el paraguayo Iván Villalba reforzaron al equipo cardenal, que intentará superar un flojo primer semestre en el que no pudo pasar de los cuartos de final de la Liga, al quedar eliminado contra Junior, y en la Copa Libertadores se despidió en fase de grupos y no logró clasificar a la Copa Sudamericana.

Alexander Mejía firmó con Independiente Santa Fe. Foto: independientesantafe.com



Mejía se pone a punto para tener pronto estreno con los cardenales, para hacerse dueño del mediocampo. Para eso lo trajeron. “Vengo a entregarlo todo dentro y fuera, vengo a ayudar, en plena disposición, a las órdenes del cuerpo técnico. Me he venido moviendo y quiero ponerme bien en estos días. Quiero adaptarme a la idea de juego y a la altura, clasificar y pelear por títulos y clasificar a torneos internacionales”, dijo Mejía tras firmar su contrato.



Mejía se convierte en un refuerzo importante, aunque el equipo sigue careciendo de ajustes en su zona de creación y ataque, sobre todo ahora que ya no están ni Sherman Cárdenas ni Diego Valdés. Hoy será la primera prueba para ver si este plantel muestra una mejor cara, si muestra solidez, en un desafío importante contra el Deportivo Cali.



El equipo azucarero, que también se quedó en cuartos en la Liga I, sigue al mando de Alfredo Arias. Su gran novedad es la llegada de Michael Ortega, que a sus 30 años acumula una extensa carrera internacional, aunque no jugaría en Bogotá por una sobrecarga muscular. Además, el equipo caleño fichó a Harold Preciado, el atacante que estaba en el Shenzen, de China.

“Se nos han ido algunos jugadores y vinieron un par, así que no hay mucho cambio, eso es bueno; me parece que es bueno tener la misma gente porque se gana tiempo, ojalá que lo hagamos bien. Nos tocó ir a Bogotá, es un equipo muy duro que en los últimos años ha llegado a las semifinales y finales, con el que la hemos tenido muy pareja”, dijo Arias antes de este estreno.



Santa Fe y Cali dan el primer paso en esta Liga, en la que quieren borrar los golpes recientes.



DEPORTES

