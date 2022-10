Independiente Santa Fe derrotó este sábado a Deportivo Cali en la fecha 19 de la Liga BetPlay, en un duelo donde los cardenales estaban obligados a ganar.

Antes del partido, hubo pánico entre los asistentes al estadio El Campín, producto de un rayo que cayó en el campo de juego y que quedó registrado en video.



Pese a que las condiciones climáticas no eran las mejores, y la lluvia no paraba, la Dimayor entregó parte oficial y decidió realizar el compromiso entre Santa Fe y Deportivo Cali.



Esta situación dejó a la vez asombro y preocupación a quienes estaban dentro del estadio, y los equipos también salieron afectados, pues Santa Fe y Cali no lograron hacer su calentamiento previo al inicio de juego.

Rayo en El Campín

Así fue el rayó que cayó en el estadio el Campin.



Créditos a quien corresponda pic.twitter.com/OFZCXmd1RE — Pacto Cardenal (@CardenalPacto) October 22, 2022

REDACCIÓN FUTBOLRED

Más noticias de deportes