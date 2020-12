En Santa Fe y América, ahora juega el factor mental: expertos analizan

El campeón de la liga no se ha coronado. Aún falta la tarea definitiva, que América no se confíe con su enorme ventaja de 3-0, y que Santa Fe no se resigne y pueda dar la pelea para intentar la remontada. El partido final, este domingo, se prepara en la cancha, pero ya se juega en la cabeza.

La diferencia es amplia, tres goles, un resultado peligroso para ambos, para los escarlatas, si es que se confían y se sienten ganadores anticipados; y para los cardenales, si no logran pasar la página de su debacle en Cali.



Al final del partido de ida, fue el capitán del América, Adrián Ramos, el que aterrizó a sus compañeros, por si alguno quedó elevado con la gran victoria. “No nos distraemos”, les dijo. Ahora juega la parte mental.



Fernando Rivera es psicólogo deportivo, trabajó 10 años en el antes llamado Coldeportes y en el Comité Olímpico Colombiano. Analiza que en América ahora debe haber más concentración que nunca para no sufrir una sorpresa.



“Para ambos no es fácil, tanto para el que pierde, porque cree que tiene una carga muy encima, y el que gana entra muy confiado y eso puede ser nocivo. Pero este resultado puede ser mucho más peligroso para el que va ganando, porque normalmente la confianza genera estados de relajación muy altos, y cuando te relajas en el deporte, eso hace que el nivel de rendimiento se baje. Si entro confiado a la cancha y en los primeros minutos me meten un gol, y no soy capaz de superarlo rápido, puede pasar un desastre”, opina.

Su sugerencia es que en esta semana hay que insistir en el mensaje desde el cuerpo técnico, de que aún no son campeones hasta que no pase la batalla que falta. “Es importante el trabajo psicológico con los jugadores, mostrarles que nada se ha ganado, que quedan 90 minutos, que es difícil lo que viene, y buscar un nivel de actuación adecuado, sin llegar a estar ansiosos y evitar esos niveles de falsa confianza”, dice.



Para los cardenales es todo un reto. Revertir un resultado tan amplio será su desafío más grande del año. Necesitan mínimo tres goles para igualar la serie. Así que la cabeza sí que juega. “Pesa el clima motivacional del grupo o la cohesión: un grupo cohesionado hacia la tarea, hacia el éxito. Independientemente de las adversidades, uno encuentra grupos colaborativos capaces de enfrentarlas. La tarea del técnico es identificar qué jugadores son los de estas características y aprovecharlos, y también generar estrategias para mejorar el clima motivacional del equipo”, opina el sicólogo Rivera.

‘Papel de los líderes’

Otro experto, David Quiñones, psicólogo deportivo del Ministerio del Deporte y asesor del IDRD, opina que este partido va a depender mucho, en ambos equipos, de la parte mental.



“La mentalidad y el enfoque sicológico van a ser más determinantes que lo físico y lo técnico, porque eso a estas alturas no va a mejorar, lo que se hizo se hizo, pero la parte sicológica sí, y en dos aspectos: a nivel estratégico colectivo, de cómo se afronta el partido, y que salgan a flote los líderes que puedan unir al equipo, tanto en el que va perdiendo, a plantear la mentalidad, y el que va ganando, de no sobreestimar el resultado y no tener exceso de confianza. Lo segundo es la mentalidad individual, y es que el margen de error es menor en los dos, porque un gol puede cambiar todo”, dice Quiñones.



"Las pequeñas tareas que cada jugador tiene toman más relevancia. Santa Fe solo tiene una posibilidad, el enfoque sicológico, y es ir a buscar el partido”, agrega.



A la final le quedan 90 minutos, la diferencia es amplia, los escarlatas están entusiasmados, los cardenales no pierden la fe. Mientras tanto, el partido ya se juega en la mente de los jugadores.





