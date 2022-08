El arranque de la era Alfredo Arias no ha sido aún satisfactoria en Santa Fe. El equipo cardenal no arranca como se espera, 5 puntos en 4 partidos es un rendimiento que no convence, ni siquiera al propio Arias. Por eso, este martes contra América (8:05 p. m. TV de Win +), en partido de la jornada 5 de la Liga, la tarea es doble: ganar y empezar a mostrar el juego que quiere el entrenador, el que quiere el equipo y el que quiere toda la afición cardenal.

Santa Fe, con difícil reto

Santa Fe afronta este duelo contra América con mucha obligación. Esta puede ser, por otro lado, la gran oportunidad del despegue, de la reacción, contra un rival que anda peor, pues solo tiene 2 puntos, aunque apenas ha jugado dos partidos en el presente campeonato. El clásico de rojos los tiene a los dos contra la pared.

Celebración del segundo gol de Santa Fe contra La Equidad, anotado por Matías Mier. Foto: Twitter: @SantaFe

“(Santa Fe) Va bien, pero en el mundo en el que vivimos y el fútbol que nos toca, necesitamos resultados para que ese proceso de construcción sea más tranquilo para todos. Santa Fe es un equipo que necesita ganar y para mi gusto debemos jugar mejor”, dijo ayer el entrenador cardenal en el programa Primer Toque, de Win Sports.



Santa Fe necesita, además, hacerse fuerte en condición de local. En El Campín apenas ha jugado un partido, y fue con victoria contra Cortuluá. Sus otros tres duelos han sido como visitante, con empates contra La Equidad y Águilas, y una derrota contra Junior, que fue la que más generó alertas, pues el equipo se vio inferior a su rival.

Los cardenales, además, tienen como misión evitar las expulsiones, que le han hecho mucho daño a la idea de juego del equipo. Contra Junior vio la roja Edwin Herrera, y contra Cortuluá fue Andrey Estupiñán el que se fue expulsado.

El juego de Santa Fe ya genera cierta impaciencia en la hinchada, aunque el torneo recién está arrancando. “Explicarle a la gente es difícil porque a veces no van a entender, al principio de mi carrera me enojaba, pero ahora entiendo que cada uno cumple un rol y el hincha quiere que su equipo gane, que juegue bien y molestar a su rival de turno”, agregó el entrenador.



𝘌𝘴𝘵𝘰𝘴 𝘴𝘰𝘯 𝘭𝘰𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘰𝘤𝘢𝘥𝘰𝘴 𝘱𝘰𝘳 𝘦𝘭 𝘋𝘛 𝘈𝘭𝘧𝘳𝘦𝘥𝘰 𝘈𝘳𝘪𝘢𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘭𝘢 𝘍𝘦𝘤𝘩𝘢 5 ⚽.#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/00b27DiUug — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 2, 2022

