Santa Fe, por la gesta; América, por el nocáut

Llegó la hora final. Este domingo la liga coronará a su nuevo campeón, el del año de la pandemia del covid-19.

La final entre Santa Fe y América en El Campín (6 p.m. con TV de Win +) será atípica, sin público, y con un 3-0 de diferencia, el logrado por el equipo escarlata en el juego de ida hace ocho días en el Pascual Guerrero.



Le puede interesar: (Duelo de creativos: Sambueza y Cabrera quieren Estrella).



Así que los cardenales tienen la misión de intentar la gesta de remontar ese resultado. El técnico Hárold Rivera ya anticipó que el equipo no está muerto, que va a dar pelea.



Y para eso cuenta con su mejor nómina, con el regreso del lateral izquierdo Dairon Mosquera, gran ausencia del partido en Cali. “No nos podemos desesperar, atacar con tres o cuatros delanteros no significa que atacaremos más, tendremos algunos cambios, pero hay que esperar. En Bogotá siempre hemos sido fuertes”, dijo.



Santa Fe apela a lo hecho en todo el año, siendo el mejor equipo del campeonato, el primero de la reclasificación y el que más partidos ha ganado. Pero necesita recuperar la confianza y el fútbol para dar esta batalla final. También espera el mejor desempeño de sus baluartes, de Fabián Sambueza y compañía para buscar ese primer gol que les permita soñar.



También lea: (Monumental recibimiento: fiesta en Bogotá por la llegada del América).



Pero del otro lado está el América, ese equipo que fue de menos a más y se creció en las finales, dejando en el camino a Nacional, a Junior y que ahora tiene contra las cuerdas a Santa Fe y a punto del nocaut, con tres golpes muy duros.



Es ese América de Juan Cruz Real que combina la juventud de Santiago Moreno, Pablo Ortiz, Cristian Arrieta con la experiencia de Yesus Cabrera, gran figura del juego de ida, el desequilibrio de Duván Vergara y el rol de líder de Adrián Ramos.



Es un América que se ve sólido, fuerte y aterrizado, un América que sabe que la estrella la tiene entre las manos, pero que no la ha ganado; un América que va a salir a El Campín a ratificar que ese 3-0 no fue casualidad.

Si bien sacamos un partido importante, para nosotros no significa nada, tenemos que ratificar lo que hicimos FACEBOOK

TWITTER



“Si bien sacamos un partido importante, para nosotros no significa nada, tenemos que ratificar lo que hicimos el domingo porque jugamos contra un muy buen rival y sin lugar a dudas tendremos un partido muy complejo”, dijo el DT Real en ESPN. Es el mismo DT que ha soportado todas las críticas y ahora tiene a los hinchas delirando con esta final y esta enorme posibilidad de conquistar la estrella 15.



El 3-0 se ve como una diferencia gigante, enorme, pero quedan 90 minutos para que los cardenales luchen y los escarlatas no se confíen. Aún no hay nada escrito.



Además: (‘Hay una ventaja, pero esto es fútbol y no podemos fallar’: Ramos).

DEPORTES