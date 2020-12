DT de Santa Fe confirma importante novedad para la final del domingo

Hárold Rivera, técnico de Santa Fe, no duda en que su equipo estará listo para dar la batalla hasta el final, en el partido de vuelta contra el América.



El 3-0 de la ida lo dejó golpeado, pero ahora solo piensa en sus fórmulas para lograr la remontada en la disputa del título, este domingo en El Campín. Además, confirmó que el lateral izquierdo Dairon Mosquera, que le hizo mucha falta en el juego de ida, está listo para volver.

"El regreso de Dairon es inminente porque no tenemos marcador izquierdo. Hará parte de la nómina inicialista el próximo domingo", confirmó el DT.



Reflexión: "En Cali no jugamos un buen partido, pero ya queda lo último y si queremos obtener la estrella tenemos que remontar o igualar para ir a penales y el equipo ha mostrado actitud para lograr eso en esta semana".



Autocrítica: "Después del partido hablamos, hicimos autocríticas, como siempre, dejamos lo que pasó en Cali allá, ya habíamos perdido 3-0 y tratamos de llegar renovados a Bogotá. Nos queda un solo partido y hay que trabajar todo".



Penaltis: "Siempre hemos practicado penales, los muchachos después de los entrenamientos se quedan ellos haciéndolos, hemos hecho más énfasis en las últimas semanas".



Estrategia: "No nos podemos desesperar, atacar con tres o cuatros delanteros no significa que atacaremos más, tendremos algunos cambios, pero hay que esperar. En Bogotá siempre hemos sido fuertes",







