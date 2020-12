'No hay nada difícil ni nada imposible': Hárold Rivera

Con la fe intacta. Así se se puede definir la rueda de prensa que dio el entrenador de Independiente Santa Fe, Hárold Rivera, quien quiso enviar un mensaje a sus jugadores y a los hinchas de poder revertir el 3-0 que le tiene América.



Condición e emocional. No solamente es lo emotivo en estas semanas, siempre lo hemos trabajado. Antes estábamos en una situación difícil y trabajamos esa situación. Ahora más. Ellos saben lo que nos estamos jugando y hemos tocado esas fibras.



La clave. Buscamos ser efectivos. Nos aferramos a lo que hemos hecho este año. Nos aferramos a la efectividad. La idea es hacer un partido correcto. Estamos en condición de local. Que ha sido importante para nosotros.



Lo que busca. El partido nuestro debe ser inteligente. Ya tengo un equipo definido. El regreso de Dairon Mosquera será importante. Los jugadores que salten a la cancha deben saber que nos jugamos nuestra última carta.



Un gol del rival. Tenemos que evitar esa situación de que América adquiera una ventaja. Tenemos que ser muy precisos en lo que queremos hacer, pero buscando lo nuestro. Hemos tenido una de las defensas que menos nos han marcado y ahora es claro evitar con nuestro juego que nos anoten. No hay nada difícil ni nada imposible. Hay 90 minutos para conseguir un resultado.



Queremos ser intensos. Seguir realizando nuestra idea de juego. Sé que enfrentamos a un rival que su estructura poco cambiará y si la cambian, nosotros estar preparados en lo que queremos. Hay que ser intensos y tener una circulación rápida.



Semana. Trabajamos el juego, cómo adquirir ventajas, la presión al rival. No dejamos nada por trabajar. La parte mental también la preparamos. Trabajamos todo para este gran reto.



