Fabián Sambueza, el nuevo corazón de león

Fabián Sambueza es de esos jugadores que prenden una luz en un pozo. Su chispa mental le iluminó el camino a Santa Fe, porque su juego es diferente: crea espacios, pone mano a mano a un compañero y, si el rival lo permite, saca un remate inatajable. Juega para hacerle la vida más fácil a al equipo, que de su mano lleva 12 partidos invicto, clasificó entre los ocho, y este sábado inicia el cuadrangular B contra América.

Sambueza no tuvo el mejor arranque en Santa Fe. Las lesiones le impidieron sacar su mejor fútbol. Lo mermaron. Esto coincidió con la mala campaña del plantel. Cuando Sambueza empezó a jugar y a recuperar su nivel, Santa Fe, ya con nuevo técnico, mejoró. No fue solo tarea de este volante argentino, pero su papel sí ha sido fundamental.



El propio técnico Harold Rivera, en charla con EL TIEMPO, lo reconoció: “Un buen jugador a cualquier técnico le hace las cosas más fáciles. Él entiende el juego, tiene sacrificio, ida y vuelta, y está en un buen momento”.



Sambueza se ha ido ganando el respeto de la afición, quizá por lo mismo que dice Rivera, porque a su indudable técnica le agrega sacrificio. No es de esos volantes armadores que poco ayudan o poco marcan, no, él corre cada pelota, baja a pedirla o a rescatarla y, como tiene tanta claridad mental, gesta los ataques que han llevado a Santa Fe a ser un equipo implacable en la ofensiva. Así fue en el último clásico contra Millonarios: le hizo dos asistencias a Maicol Balanta y se encargó también de poner su sello con un remate inatajable.



“El equipo viene jugando muy bien, compacto; se trabaja fuerte durante la semana”, dijo Sambueza tras el triunfo sobre Millonarios.

Santa Fe vs. Huila Foto: Hector Fabio Zamora / EL TIEMPO



Los equipos necesitan de estos jugadores que gozan del panorama del juego y saben cómo resolver y hacerlo de la mejor manera. En los cuadrangulares, Santa Fe depende mucho de él, el jugador que guía al equipo y le aclara el camino. “Nos tocó un grupo complicado (América, Cali y Alianza Petrolera), con equipos duros, pero si queremos ganar el título, hay que vencer a cualquiera. Hay que prepararse bien”, dijo Sambueza en declaraciones a Win Sports.

Nos tocó un grupo complicado (América, Cali y Alianza Petrolera), con equipos duros, pero si queremos ganar el título, hay que vencer a cualquiera. Hay que prepararse bien FACEBOOK

TWITTER

Es argentino, de 31 años, inició su carrera en un modesto club llamado Deportivo Neuquén, de su país. Tiene un hermano mayor que ganó fama en River Plate y ahora juega en México, se llama Rubens. Fabián llegó a Colombia en el 2016, al Deportivo Cali, pero fue en Junior donde ganó títulos, dos Ligas y una Superliga. Santa Fe se hizo con un jugador de mucho nivel y ahora recoge los frutos de esa inversión. Y pensar que estuvo a punto de no llegar, porque era de Junior y por poco se queda allí, pero ya había empeñado su palabra.

Fabián Sambueza (mediocampista argentino). Foto: Tomada de Santa Fe





Además, es un jugador tranquilo, que no anda en polémicas, no es de los que alegan en la cancha, es como si concentrara todas sus energías en lo importante, en hacer un pase que valga tres puntos. Lleva dos goles en esta temporada. Se perdió el último partido de la fase todos contra todos, contra Nacional, por amarillas, y Santa Fe sintió su ausencia.



Sambueza llega al juego de hoy descansado, preparado para liderar a los cardenales en este inicio de los cuadrangulares contra un rival como América, que ya venció a los cardenales en la fase todos contra todos, cuando Sambueza apenas engranaba. Ahora será a otro nivel.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET