El arranque de la era Alfredo Arias no ha sido aún satisfactoria en Santa Fe. El equipo cardenal no empieza como se espera, 5 puntos en 4 partidos es un rendimiento que no convence, ni siquiera al propio Arias. Por eso, este martes contra América (8:05 p. m. TV de Win +), en partido de la jornada 5 de la Liga, la tarea es doble: ganar y empezar a mostrar el juego que quiere el entrenador, el que quiere el equipo y el que quiere toda la afición cardenal.

Santa Fe afronta este duelo contra América con mucha obligación. Esta puede ser, por otro lado, la gran oportunidad del despegue, de la reacción, contra un rival que anda peor, pues solo tiene 2 puntos, aunque apenas ha jugado dos partidos en el presente campeonato. El clásico de rojos los tiene a los dos contra la pared.

América vs. Santa Fe en la fecha 5 de la Liga. Foto: Dimayor

Minuto a minuto

Comentarios del partido

Alineaciones

Esta es la nómina del León 🦁 para enfrentar a @americadecali.#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/qWKD2vJJGx — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 3, 2022

📋⚽ Este es nuestro once titular para ir en busca del triunfo ante @SantaFe en El Campín. 🔥#SFExAMÉ pic.twitter.com/Ep00i4VPrd — América de Cali (@AmericadeCali) August 3, 2022

