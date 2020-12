¡Ojo, Santa Fe! Mentalidad y concentración: así se juega con un 3-0

Cuando el partido en Cali terminó, el pasado domingo, el trabajo se intensificó de inmediato en América y en Santa Fe. En los escarlatas, para defender hoy su amplia ventaja de 3-0 sin llevarse sorpresas. En los cardenales, para buscar la fórmula de remontar. Se trata de una distancia muy amplia, pero quienes han vivido esos escenarios saben que nada está escrito, ni ganado ni perdido.



Santa Fe deberá salir a la cancha como si tuviera 11 leones recién liberados, hambrientos, muy fuertes de la cabeza y de las piernas, y quizá más de la cabeza. Hay antecedentes de resultados tan adversos en finales –algunos sin respuesta para el perdedor– como en el 0-3 de Nacional a La Equidad en Bogotá, en 2007-II, cuando el equipo bogotano empató 0-0 en la vuelta. En otros casos la hazaña ha estado más cerca.

En el 2018-II, por ejemplo, el Independiente Medellín perdió la ida contra Junior 4-1 y en el juego de vuelta ganó 3-1 en casa. No le alcanzó por poco. El técnico de ese equipo era el ecuatoriano Octavio Zambrano, quien recuerda muy bien su estrategia.



“Primero hay que trabajar en lo psicológico. Los jugadores deben estar convencidos de que lo pueden hacer. Se necesitan herramientas de orden emotivo, crear un ambiente de convencimiento y mostrarles que sí se puede. Nosotros le mostramos al equipo una remontada de Barcelona al PSG luego de un 4-0. Y viendo eso los jugadores se percataron de que es posible. Una vez convencidos, en el partido tienes que hacer un gol en los primeros 20 minutos, hacer que la diferencia se reduzca a dos, porque sicológicamente dos goles son remontables. Si puedes llegar al medio tiempo con eso, has conseguido mucho”, dice.

Zambrano recuerda que él tuvo a favor el público, y que eso fue clave en el intento. Ahora, ese factor no juega, porque será sin hinchas. Así que hay que apelar a la mentalidad y a la estrategia. “Desde lo táctico tienes que hacer ajustes. Para nosotros significó deshacernos de un jugador de marca en el medio y jugar con otro jugador más ofensivo. Fue un riesgo, porque en una o dos jugadas, cuando haya situación de transición, quedas expuesto, pero se debe asumir eso como parte del ajedrez que estás jugando. Lo que no puedes es instituir en la mente de los jugadores una idea de miedo; al contrario, es decirles: vamos todos, dejando un solo volante de marca, con los laterales al ataque. Nosotros estuvimos muy cerca, a un gol de los penaltis”, opina.



‘Pesa el liderazgo’

Otro entrenador que vivió en carne propia una experiencia similar fue Juan José Peláez, al frente del Atlético Nacional en la famosa final contra el Junior del 2004-II, en la que perdió 3-0 en la ida y luego ganó en casa 5-2. Perdió, pero por penaltis. Peláez no tiene dudas en que para revertir ese marcador, el partido se juega en la cabeza de cada jugador.



“Aquí el tema táctico pasa a segundo plano, pesa es el liderazgo del entrenador, y las ayudas que más se puedan. Recuerdo que en esa época les pedimos a los recogebolas que tiraran los balones rápidamente para sorprender en una saque de banda o un tiro de esquina. Eso como factor externo sirve. Como factor interno es el trabajo del liderazgo del DT y sus asistentes para reforzar la autoestima, con el psicólogo, la familia, los líderes... Eso es muy importante porque el equipo queda caído y hay que levantarlo. Aquí lo importante es la concentración, minimizar el error, que en eso Santa Fe debió mirar el video del partido de Cali. En lo táctico, es de alta concentración porque si hace un gol América...”, opina Peláez.

Sin embargo, el DT, actual comentarista de TV, analiza que para esta final ve al América motivado y fuerte para defender el 3-0. Y no cree que vaya a cambiar su idea y su planteamiento. “América no se va a confiar. Termina con alto nivel futbolístico, llega en ascenso, con veteranía y gente joven. Ese equipo no va a estar elevado, tiene ambición y eso lo marcan los jóvenes, que no se van a conformar. Ahora, si el DT del América cambia el mensaje y les dices a sus jugadores que van a regular, ellos, los jóvenes, no entienden de eso, quizá los experimentados sí. Si el equipo mantiene ese hilo conductor de presionar arriba, hay que dejarlo. Si el caballo está furioso, no lo frenamos”, dice Peláez.



