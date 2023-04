Independiente Santa Fe revivirá este miércoles el duelo que fue la bisagra de su campaña: antes de enfrentar a Águilas Doradas en la Copa Sudamericana, el técnico Harold Rivera estaba en entredicho y la presión para cambiarlo era enorme.

El triunfo por 1-2, el pasado 8 de marzo, metió a Santa Fe en la fase de grupos del torneo internacional y le dio la confianza para enderezar la ruta en la Liga.

Hoy, Santa Fe vuelve a enfrentar al equipo antioqueño, líder de la Liga, esta vez en el estadio Alberto Grisales, de Rionegro (6:20 de la tarde, con señal de Win Sports +). Cabe recordar que el partido de la Sudamericana se jugó en el Atanasio Girardot, porque la Conmebol no avaló el escenario original.



“El partido anterior que fue por Copa (Sudamericana), que es un torneo diferente, jugamos con un Águilas que juega bien desde hace un tiempo. Nosotros no estábamos en buen momento, pero desde esa victoria empezó a cambiar todo”, declaró Rivera el sábado, tras la victoria contra el Bucaramanga (3-0).

Santa Fe vs. Bucaramanga. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Rivera se reencontrará con Lucas González, quien iba a ser su asistente técnico en Santa Fe, pero que luego fue contratado por Águilas, con el que hace una gran campaña.



“Lucas creo que estuvo guardando jugadores para el partido contra nosotros. Queremos ir a sumar y ojalá sean los tres puntos. Águilas también sufre cuando no tiene la pelota”, agregó Rivera.



La fecha 16 de la Liga comenzó con el empate a un gol entre Bucaramanga y Alianza Petrolera. Al cierre de esta edición jugaban Pasto vs. La Equidad y Huila vs. Medellín. Hoy, Once Caldas vs. Chicó (2 p. m.), Tolima vs. Jaguares (4:10 p. m.) y Nacional vs. Unión Magdalena (8:30 p. m.). El primero irá por el Win básico y los demás, por el premium.



