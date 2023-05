Santa Fe tiene en sus venas de equipo eso del sufrimiento, eso de estar herido, jadeante y hambriento, y de repente levantarse para rugir con eco poderoso, lanzar el zarpazo letal y enterrar los colmillos de león en su presa para demostrar que está vivo. Eso es Santa Fe, el que sabe sufrir para triunfar, el que vive del coraje y goza del milagro. Este miércoles, Santa Fe, con Gerardo Bedoya como DT provisional, necesita congraciarse con su historia, con su identidad, para no dejarse sacar del grupo de los ocho y jugar los cuadrangulares.



(Le puede interesar: Santa Fe, con nuevo 'general' como DT, se sacude, gana y vuelve a los ocho)

Hasta hace una semana Santa Fe era una sola crisis, un lamento. Tuvo que salir de su técnico Harold Rivera para calmar las aguas turbias. Llegó Bedoya como DT de emergencia, sin tiempo para diseñar o inventar algo, apenas para conformar la nómina, hablar e imprimir su sello de lucha inagotable.

La esperanza cardenal

Así que Santa Fe, con Bedoya, ya rugió. Lo hizo el domingo en la noche cuando derrotó al Huila 5-0. Fue una victoria vital porque le devolvió al equipo la confianza, que estaba disminuida, y le permitió regresar al grupo de los ocho (es séptimo con 26 puntos). Le queda el partido de visita al Once Caldas, para confirmar que este Santa Fe es Santa Fe.



(Le puede interesar: las cuentas para clasificar a los cuadrangulares)



“Parece que si no es sufriendo, no nos gusta: vamos a sufrir”, dijo Bedoya el domingo, y su frase fue como una declaración, un grito de batalla en la rueda de prensa con eco en el vestuario. Bedoya, que fue jugador cardenal de los más bravos, y que fue su entrenador en el pasado, sabe qué significa defender esa camiseta.

Por eso habla como habla: “La idea es clasificarnos. Llevamos muy poquito tiempo, lo emocional es muy importante. El cambio no puede ser drástico, es complejo. ¿Prometer algo? La entrega. Va a ser total. Vamos a tratar de que al rival le cueste”, agregó.



Gerardo sabe que llegó de manera provisional, en principio por dos partidos, pero sabe que nada es definitivo. El club busca DT extranjero, pero desde adentro del club aseguran que si Santa Fe se clasifica, todo se irá evaluando. Así que el futuro de Bedoya también está en juego.

Wilson Morelo, que volvió al gol luego de tres meses en seco, refuerza la idea de Bedoya. “Santa Fe es un equipo que siempre tiene que mirar hacia arriba, por su historia y todo lo que representa. Si entramos, vamos a ser una piedra en el zapato para cualquiera”, anuncia.

Santa Fe parecía derrumbado y está adentro. Depende de sí mismo. Si se queda afuera, será el resultado de su irregular campaña. Pero tiene fuerzas, nómina y motivación, y va contra un rival eliminado. Ganar es su única certeza, sin mirar la calculadora ni a los rivales que juegan a la misma hora. Santa Fe apela a su historia y a su identidad y nunca pierde la esperanza.

Once Caldas vs. Santa Fe

7 p. m.

TV: www.Winspors.co

Claro: 107

Directv: 636

Movistar 899



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@pabloRomeroET

