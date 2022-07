El nivel de exigencia crece en Santa Fe, fecha tras fecha. No solo por los rivales que debe enfrentar, sino porque, de la mano de los puntos que ha conseguido, también se espera que su fútbol sea mejor.

Partidazo en Barranquilla

Alfredo Arias, DT de Santa Fe.

El equipo dirigido por Alfredo Arias tendrá un reto grande: jugar contra el Junior de Barranquilla, uno de los equipos con mayor inversión de la Liga y en el que, muy seguramente, volverá a aparecer el atacante Carlos Bacca, después de casi 11 años. El partido se verá por Win Sports +, desde las 6:10 de la tarde.



“Nos enfrentamos a una institución ejemplar que ha venido creciendo en los últimos años. Tiene un plantel rico, un muy buen cuerpo técnico que merece el mayor de los respetos y juega en su cancha, donde se hace fuerte y donde lo alientan para conseguir los tres puntos. Pero nada, vamos por los tres puntos, como lo hacemos en cualquier cancha”, declaró Arias el jueves.

Santa Fe lleva cinco puntos en la tabla y no ha perdido. Cumple con la tarea de sumar como visitante y ganar en casa, pero el juego no ha dejado conformes a sus hinchas. A Arias, tampoco.



“Estamos construyendo un equipo, un grupo que defienda una institución muy grande con gran historia y volver, pero no es de un día para otro. Estamos siendo competitivos, hemos tenido tres partidos en los que hemos tenido para ganar, pero en los que también hemos sido dominados por momentos”, aseguró.



Sin embargo, Arias sigue con el dilema entre sumar y jugar mejor. Sabe que ambas cosas las necesita. “Lo primero que piden la institución y el hincha es ganar y no perder. Yo ya llevo muchos años en esto y cada día se espera menos. Queremos jugar mejor, pero también tenemos que ganar porque no nos van a esperar”, enfatizó.

𝘌𝘴𝘵𝘰𝘴 𝘴𝘰𝘯 𝘭𝘰𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘰𝘤𝘢𝘥𝘰𝘴 𝘱𝘰𝘳 𝘦𝘭 𝘋𝘛 𝘈𝘭𝘧𝘳𝘦𝘥𝘰 𝘈𝘳𝘪𝘢𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘭𝘢 𝘍𝘦𝘤𝘩𝘢 4 ⚽.#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/Lyh05Y4ns7 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) July 22, 2022





