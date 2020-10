Santa Fe busca mantener dominio sobre Jaguares

Santa Fe buscará una victoria que lo siga manteniendo en la parte alta de la tabla de posiciones, este lunes en Montería frente a un Jaguares que quiere salir de los últimos puestos en la tabla del descenso.

El cuadro cardenal está en buena racha. Desde que volvió el fútbol colombiano ha disputado cuatro partidos y de los 12 puntos en disputa solo ha dejado escapar dos.



Santa Fe, como local, ha ganado un partido y el otro lo ha empatado, mientras que de visitante ha tenido un excelente rendimiento, cuando hablamos de los resultados.

Pereira y Cúcuta han caído en las redes del elenco dirigido por el tolimense Harold Rivera.



Jaguares no ha sido un rival que le haga frente a Santa Fe. En los 12 partidos disputados entre ambos elencos, Santa Fe ha ganado cinco, se han presentado igual número de empates y solamente ha perdido en dos ocasiones.



Y en el tema de los goles, el conjunto bogotano ha anotado 20 y ha recibido nueve, una clara estadística que le favorece.



El partido de este lunes será a las 8:10 de la noche en Montería, una plaza que Santa Fe ha visitado en seis ocasiones, tiene un triunfo a su haber, ha firmado cuatro empates y ha caído en una sola oportunidad.



“Hemos tenido un buen andamiaje en esta parte del campeonato. Hay varios jugadores que pasan por un buen momento y eso lo hemos aprovechado para conseguir resultados que nos benefician”, dijo Rivera.



Y agregó: “El rival realiza buenas presentaciones y nos hemos preparado para afrontarlo”.



Jaguares tiene a un arquero de experiencia como Róbinson Zapata y a un delantero que hace lo que puede, Sergio Romero, pero no le rinde.

La escuadra de Montería solo tiene 11 puntos y está en la zona del descenso.